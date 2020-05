Mes, bozza modulo per richiesta fondi/ Online il modello: ecco condizioni e tabella

Pubblicità

Sul sito del Mes è stata pubblicata la bozza del Template, il modulo che gli Stati dovranno compilare se vorranno accedere al “Pandemic Crisis Support”, cioè le linee di credito che il Meccanismo Europeo di Stabilità metterà a disposizione per combattere la crisi provocata dall’emergenza coronavirus. Si tratta di tre pagine, l’ultima delle quali ha una tabella in cui bisogna elencare le spese sanitarie, dirette e indirette, legate alla pandemia di Covid-19 che si prevede di sostenere per il 2020 e il 2021. Il modulo è standardizzato e costituirà il Memorandum of Understanding tra il Mes e la nazione che richiederà l’aiuto. Mette peraltro subito in chiaro che c’è un solo requisito per accedere alla linea di credito, cioè che gli Stati membri si impegnino ad usarla per sostenere il finanziamento all’interno dei confini nazionali dei costi sanitari, di cura e prevenzione connessi alla crisi coronavirus. La linea di credito consentità di accedere ad una somma pari al 2 per cento del Pil del rispettivo Stato membro a fine 2019.

MES, ONLINE BOZZA MODULO PER RICHIESTA FONDI

In una nota a piè di pagina, sotto la tabella, è specificato anche cosa si intende per spese sanitarie dirette e indirette. Possono includere la spesa per ospedali, cure di assistenza e riabilitative, cure ambulatoriali e di riabilitazione, diagnostica, spese farmaceutiche, cure preventive, amministrazione sanitarie e assistenza di lungo periodo correlata a problemi di salute. Per concludere il lavoro sulle linee di credito è previsto un board dei governatori del Mes, cioè i ministri delle Finanze dei Paesi della zona euro. Dovrebbe riunirsi venerdì prossimo, prima dell’Eurogruppo. Il modulo per la richiesta del Mes è composto da tre paragrafi: outlook e strategia; uso del sostegno; costi diretti e indiretti per l’assistenza sanitaria, cura e prevenzione legati alla crisi Covid-19. Nella terza parte del modulo del Mes ci sono tre gruppi di spese: costi diretti per l’assistenza sanitaria, cura e prevenzione legati al coronavirus; parte delle spese sanitarie stimate per l’assistenza sanitaria pubblica diretta o indiretta legata all’impatto del Covid-19 sul sistema sanitario e altri costi diretti e indiretti legati all’assistenza sanitaria, cura e prevenzione.



