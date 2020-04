Mes, cosa ha accettato Italia/ Ok Eurogruppo, Crimi avverte “Conte non lo ha firmato”

Il Mes sarà la prima arma di difesa contro la crisi scoppiata per il coronavirus. Dopo giorni di tensione l’Eurogruppo ha trovato l’accordo: non avrà condizionalità se i Paesi useranno i suoi aiuti per le spese sanitarie. Subito dopo l’annuncio dell’intesa sono divampate le polemiche in Italia, visto che il premier Giuseppe Conte aveva espresso esplicitamente la sua avversione al Mes. Fonti del ministero dell’Economia, come riportato dall’Ansa, hanno precisato che nell’accordo sul Mes “non ci sono richieste di austerità o aggiustamento del deficit, ma si chiede solo che i fondi e le risorse che arrivano dal Mes vengano utilizzati per affrontare le spese sanitarie, dirette e indirette, legate alla crisi Covid-19. Si tratta di un radicale cambiamento della normale operatività del Mes“.

E quindi il ministero guidato da Roberto Gualtieri chiarisce che “oggi l’Italia non ha deciso di fare ricorso al Mes, ma ha solo concorso a definire un rapporto che prevede la possibilità di istituire quattro nuovi strumenti per affrontare la crisi del Covid“. Si tratta del nuovo programma della Bei, il programma Sure della Commissione Europea, la nuova linea Pandemic Crisis Support del Mes senza condizionalità e il Fondo per la Ripresa alimentato dall’emissione di titoli comuni europei.

Anche Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, conferma: “Non è stato firmato o attivato nessun Mes e non lo faremo, basta bufale. Non importa quanto siano ridotte le condizionalità. M5s continua a sostenere la linea di sempre, che è anche la linea del governo più volte rivendicata dal presidente Conte: sì Eurobond, no Mes“. Il concetto è che l’Italia ha detto sì a questo Mes “riformato” ma non intende attivarlo e punta ancora sugli Eurobond.

EUROGRUPPO, ACCORDO SU MES “MORBIDO”

Partiamo dalle parole ufficiali dell’Eurogruppo, con cui è stato annunciato l’accordo raggiunto in merito al Mes: “Il solo requisito per accedere alla linea di credito del Mes sarà che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata a Covid-19. La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza. Dopo, gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità”. È servita una trattativa fiume, protrattasi per lunghi giorni e contornata da qualche stop, per addivenire a un’intesa che mettesse tutti, più o meno, d’accordo. Più o meno perché Italia e Olanda si sono viste costrette ad ammorbidire la propria posizione in riferimento alla soluzione individuata, dal momento che avrebbero privilegiato la scelta dell’erogazione di Eurobond, piuttosto che dire sì al Mes. Il dado, tuttavia, è tratto: gli stati membri potranno usufruire 540 miliardi di euro senza alcuna condizioni per fronteggiare le spesa sanitarie. All’Italia dovrebbe spettare una cifra che ammonta intorno ai 35 miliardi di euro.

MES: L’ORIGINE DEI 540 MILIARDI DI EURO E LA “SECONDA CAPORETTO” DI SALVINI

Sono sostanzialmente quattro i pilastri su cui si fonda l’intesa raggiunta fra l’Italia e gli altri Paesi membri dell’Eurogruppo (un compromesso al ribasso secondo Gianluigi Da Rold) e che va ben oltre la semplice definizione dell’accordo sul Mes: un rafforzamento della Bei (la Banca europea degli Investimenti), che dovrebbe assicurare 200 miliardi di euro; 100 miliardi dal Sure, il nuovo strumento europeo per la cassa integrazione; il Mes, con condizioni apparentemente leggere legate al periodo del Coronavirus; la proposta francese di un fondo per un piano di rinascita di 500 miliardi di euro, che si stabilirà in Consiglio europeo, cioè dai leader degli Stati, la prossima settimana. Una strategia che ha trovato d’accordo il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni (che ha twittato: “L’Europa è solidarietà”) e il ministro italiano dell’Economia, Roberto Gualtieri. Non Matteo Salvini, leader della Lega, che nella serata di ieri ha definito il Mes “una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli”, aggiungendo che “dal 1989 ad oggi l’Italia ha versato all’Europa 140 miliardi, ora per averne a prestito 35 ci mettiamo nelle mani di un sistema di strozzinaggio legalizzato. Oltretutto, senza nessun passaggio in Parlamento, come più volte richiesto dalla Lega. Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus. Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri. Se il governo olandese festeggia, vuol dire che è una seconda Caporetto”.

MES, GUALTIERI REPLICA A SALVINI: “ACCUSE GROTTESCHE”

Sull’onda lunga della polemica salviniana, a cui si è peraltro associata anche Giorgia Meloni ha replicato negli scorsi minuti a “Uno Mattina” lo stesso Roberto Gualtieri, che ha definito “abbastanza grottesche”le accuse dei leader della Lega e di Fratelli d’Italia. “Salvini e Meloni ignorano che il Mes già esiste. L’Eurogruppo ha proposto al Consiglio europeo che il Mes possa offrire oltre agli strumenti che già offre, uno strumento incondizionato con il quale i Paesi che lo vorranno potranno prendere soldi senza alcuna condizione”. Il ministro dell’Economia ha sottolineato inoltre come l’Italia non abbia firmato nulla e che abbia semplicemente consentito che fra le quattro proposte sul tavolo europeo vi fosse anche quella di aggiungere agli attuali strumenti del Mes, che prevedono forte condizionalità, anche uno strumento senza condizioni. “Noi consideriamo il Mes come tale, non adeguato ad affrontare questa crisi – ha ribadito Gualtieri –. Serve ben altro e l’Italia vuole che venga costituito un grande fondo per sostenere questa battaglia economica e uscire da questa crisi più forti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA