Mes, discorso Conte alle Camere/ Diretta video, caos Governo Pd-M5s sul Salva Stati

La resa dei conti, forse: la mattinata politica sta per intensificarsi con l’atteso intervento del Premier Giuseppe Conte alle Camere – alle 13 alla Camera, attorno alle 15.30 al Senato – in merito al “caso” Mes che tanto ha impegnato e diviso il Parlamento e lo stesso Governo nelle scorse settimane. L’adesione dell’Italia alla riforma sul Meccanismo Europeo di Stabilità (il “vecchio” fondo Salva Stati) è all’esame del Parlamento prima che il prossimo 11 dicembre si avrà il voto in Eurogruppo e Consiglio Ue: la richiesta dell’odierna informativa di Conte è però stata avanzata dalle opposizioni di Centrodestra (e dallo stesso M5s) che chiede al Presidente del Consiglio di riferire perché e per come si è arrivati al presunto via libera del Governo italiano (il precedente, il Governo Conte-1) senza né passaggio in Parlamento e né in Consiglio dei Ministri. Come ha ben spiegato l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha seguito il trattato-negoziato con Conte in Europa lo scorso giugno-luglio, il Premier «dovrebbe aver informato gli allora vice Di Maio e Salviini» ma non è comunque passato nulla all’interno del CdM. Siccome il Salva Stati, nella sua parte di riforma più significativa, vedrebbe anche il Salva Banche in difficoltà dell’intera Ue, la Lega è tornata all’attacco assieme a FdI e Forza Italia accusando Conte di «alto tradimento» perché avrebbe «favorito con il Mes le Banche Tedesche», presentando anche i documenti dove il Parlamento e soprattutto Lega e M5s esponevano tutti i dubbi la scorsa estate sulla bozza di accordo per il “nuovo” Mes. Conte dovrà rispondere a tutto questo visto che il lunghissimo vertice di maggioranza di ieri sera – dove non ha partecipato per scelta Italia Viva di Renzi (marcando ancora frizioni interne alla maggioranza, ndr) non ha portato l’unità e compattezza sperata da Palazzo Chigi.

MES, COSA DIRÀ IL PREMIER CONTE

«Il governo seguirà una logica di pacchetto durante il negoziato all’Eurogruppo», spiegano fonti di Palazzo Chigi in merito al vertice fiume del Governo Conte-2 sul caso Mes: alla vigilia dell’intervento di Conte alle Camera, paradossalmente è il Pd ad essere più allineato alla riforma Mes, con Gualtieri pronto a difendere l’operato del predecessore Tria e a trattare in Ue il nuovo Salva Stati, mentre il M5s si dice tutt’altro che incline ad accettare questa riforma. Ancora fonti di Conte “anticipano” all’Ansa il suo intervento «in vista del prossimo Consiglio Europeo ci sarà il richiesto pronunciamento delle Camere in linea con i punti 12) e 13) della risoluzione del Parlamento approvata il 12 giugno 2019». Quel documento documento impegnava il governo «a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell’unione economica e monetaria, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all’esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto, favorendo il cosiddetto ‘package approach’, che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo». Il M5s ripete che il Parlamento resta sovrano anche se oggi non si arriverà al voto né al Senato né alla Camera: il passaggio dovrebbe avvenire dopo il trattato finale, anche se Salvini e Meloni giurano battaglia già da oggi in Parlamento.

NIENTE VOTO, CAOS GOVERNO: ORA COSA SUCCEDE?

Il Governo è nel caos (e il non accordo sul Decreto Fiscale ieri sera in Commissione lo certifica ulteriormente) e con ogni probabilità il Premier Conte sarà “costretto” a chiedere all’Europa uno slittamento dell’approvazione della riforma del Mes in sede europea. In attesa di capire anche le risposte di Bruxelles – il 4 dicembre si riunisce l’Eurogruppo – il Premier sta cercando la mediazione possibile tra Pd e M5s: per farlo l’ipotesi, rilanciata oggi da diversi retroscena suo quotidiani in edicola, potrebbe essere quella di un negoziato portato avanti dal Ministro Gualtieri con le istanze sul Mes da aggiungersi a quelle sulla riforma dell’unione bancaria e il bilancio comune dell’Eurozona. Questo “tecnicismo”, di fatto un pacchetto di riforme da portare avanti tutte insieme, potrebbe servire a «disinnescare la crisi di Governo», come recita Open Online: ecco, pensare che l’Ue accetti tutto questo al momento resta un vero secondo punto del problema, oltre alle frizioni interne alla maggioranza. Salvini ha già pronto l’esposto contro il Premier Conte, accusandolo di aver detto sì alla riforma Mes senza informare il Governo che già all’epoca si era espresso contrario ad alcuni punti contenuti nel Salva Stati (qui i principali, ndr). Si attende dunque un nuovo scontro, sulla scia di quanto già abbiano visto nel botta e risposta dello scorso agosto il giorno delle dimissioni del Premier Conte dal suo primo Governo gialloverde.





