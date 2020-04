Mes & Eurogruppo, si decide su Eurobond/ Scontro Italia-Ue sugli strumenti anti-crisi

L’accordo c’è solo in parte tra Italia e Unione Europea e il rischio forte di un ennesimo scontro all’Eurogruppo previsto per oggi (con collegamento da remoto per tutti i Ministri delle Finanze Ue) è altissimo: il “piano di partita” è noto purtroppo, la risposta economica che l’Europa deve dare alla pandemia coronavirus con diversi Paesi (Italia, Spagna, Francia e Germania in primis) che sono stati colpiti sia a livello sanitario che economico dalla catastrofe del Covid-19. Dopo i fallimenti delle trattative nell’ultimo Consiglio Ue di fine marzo, gli “sherpa” hanno trattato per giorni sulla dicotomia Mes-Eurobond per provare a trovare una linea di accordo tra Italia e Paesi del Nord circa gli aiuti da stanziare per non lasciare morire l’economia produttiva del Continente.

Secondo quanto riportato ieri da una bozza circolata sulle principali agenzie internazionali (e riportata da “Milano Finanza” in Italia) il gabinetto di Gualtieri avrebbe trovato un accordo con Olanda e Germania in merito ad un Fondo Salva-Stati (il Meccanismo Europeo di Stabilità) in formato “light”, senza cioè condizioni per il rientro del debito aperto con lo strumento del Mes. La Commissione vuole usare la linea ECCL (Pandemic Crisis Support Enhanced Conditions Credit Line) come spunto principale all’interno del Fondo Salva Stati Mes per poter prestare soccorso a tutti gli Stati colpiti dalla pandemia: come avevamo spiegato in questo breve focus, si arriverebbe ad un “misto” tra Mes e Banca Investimenti (BeI) per evitare situazioni simili alla Troika in Grecia nella precedente crisi economica.

MES, ACCORDO O SCONTRO?

«La misura è aperta a tutti e servirà per finanziare nello specifico i servizi sanitari e le misure adottate o da adottare in contrasto allo scoppio della pandemia», si legge nella bozza dell’accordo tra Italia e Commissione UE sul “Mes light” da adottare come principale strumento anti-coronavirus. Dopo il secco no al “vecchio” Fondo Salva Stati, il Governo Conte starebbe trattando per ottenere il massimo della flessibilità sul fronte Mes e tenere poi ancora aperta l’altra strada, quella favorita degli eurobond. Si stima l’accesso al Meccanismo Europeo di Stabilità con il 2% del Pil di ciascun Paese «nel rispetto delle regole fiscali europee, compresa l’eventuale flessibilità applicata dalle istituzioni comunitarie».

Non solo, le misure di questo strumento – secondo Milano Finanza – dovranno essere precisate all’interno di un unico memorandum (il MoU) per garantire uguali condizioni a tutti i Paesi che ne beneficeranno. «La linea di credito (non-revolving credit line) viene aperta per 12 mesi, prolungabili per altri 6, con un rientro del prestito previsto fra 5 e 10 anni. L’Esm può in aggiunta finanziare una linea di credito attraverso l’emissione di Social Stability Bonds»; accordo trovato dunque?

Forse, visto che ancora ieri i tecnici italiani insieme a quelli olandesi tentavano di tenere aperta anche l’altra linea di credito, con gli Eurobond: «linee di credito precauzionali che sono legate a condizionalità minime. Mes permette di creare sicurezza per tutti», ha ribadito ieri contraria ai “coronabond” Angela Merkel, mentre le ha risposto per le rime il commissario agli Affari Europei Paolo Gentiloni (che ancora ieri aveva proposto alla Commissione assieme al collega francese Thierry Breton la fondazione di un fondo europeo ad hoc) «all’Eurogruppo stiamo convergendo su alcune misure ma dobbiamo essere chiari che uno strumento di bilancio comune è necessario se vogliamo evitare un impatto asimmetrico della crisi». L’accordo verrà siglato dall’Italia solo se quelle “non conditions” verranno rese esplicite nel nuovo Mes che si prefigura, altrimenti lo scontro è dietro l’angolo.

MES, SURE, BEI, BOND: TUTTI GLI STRUMENTI ANTI-CRISI

«Nel caso di un ricorso al Mes non si tratta di far arrivare un commissario e una troika come accadde dieci anni fa:», ha spiegato il Ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz rispondendo ai “dubbi” sollevati da Gualtieri e Gentiloni nelle ultime ore. Si proverà a decidere oggi nell’Eurogrupo quanto non riuscito ai leader europei nel Consiglio Ue: il tempo intanto scorre e gli strumenti per provare ad affrontare la crisi di moltiplicano e richiedono tutti tempi assai rapidi di azione. L’agenzia Ansa intanto ha pubblicato un breve recap dei principali strumenti ancora “in gioco” nelle trattative tra Italia, Spagna e Unione Europea: detto del Mes Light («ridurre al minimo le condizioni per l’utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità o fondo salva-Stati. Se ne lascerebbe soltanto una: gli aiuti dovranno coprire solo i danni economici legati all’epidemia»), esiste anche l’ipotesi “Bei” con i Ministri Ue che dovranno fare l’ok alla creazione di un fondo di garanzia da 25 miliardi di euro per offrire alle imprese europee liquidità per investimenti fino a 200 miliardi.

Infine, resta aperta anche se con poche speranza la richiesta italiana sugli eurobond: «Fondo per la rinascita che abbia una capacità di bilancio propria, che emetta obbligazioni a lungo termine fino a raggiungere i 1.500 miliardi di euro necessari alla ripresa, in pratica anticipando il prossimo bilancio Ue 2021-2027». La Commissione Ue finora invece ha proposto come unico strumento certo la cassa integrazione Ue muovendo fino a 100 miliardi complessivi: si parte da 25 miliardi di euro di garanzie comuni grazie alle quali la Commissione emetterà bond. L’Eurogruppo di oggi dovrà però decidere se i 25 miliardi verranno da capitali nazionali o dal bilancio Ue.



© RIPRODUZIONE RISERVATA