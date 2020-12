Mes, fronda M5s “No a riforma o blocchiamo Camere”/ Pd attacca “Prima la leggano…”

Fronda M5s contro la riforma del Mes. Sono 69 i parlamentari del MoVimento 5 Stelle che hanno scritto una lettera e l’hanno inviata ai big pentastellati. Si tratta del capo politico reggente Vito Crimi, del sottosegretario Riccardo Fraccaro e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A firmare la lettera 17 senatori e 52 deputati che sono contrari al fondo Salva-Stati. In Parlamento, infatti, il 9 dicembre si discuterà la riforma di questo strumento finanziario dell’Ue, ma all’interno della maggioranza le posizioni sono differenti. Lo stesso ministro degli Esteri Luigi Di Maio ieri aveva detto che «la riforma del Mes è tutt’altro che entusiasmante» e che «in Parlamento non ci sono i numeri per sbloccarlo». Il centrodestra invece si schiera compatto per il no alla riforma. Ma il fatto che una fronda M5s si opponga alla riforma di cui il ministro Roberto Gualtieri ha parlato positivamente fa discutere. «Bisogna riaffermare con maggiore forza e maggiori argomenti, quanto già ottenuto negli ultimi mesi: no alla riforma del Mes». I firmatari però precisano di non voler «in nessun modo mettere a rischio» la maggioranza.

RIFORMA MES, TENSIONI TRA M5S E PD

I 69 parlamentari M5s chiedono che nella prossima risoluzione parlamentare «venga richiesto che la riforma sia subordinata alla chiusura di tutti gli altri elementi (Eids e Ngeu) delle riforme economico-finanziarie europee o a rinviare quantomeno gli aspetti più critici della riforma del Mes sopra menzionati». Altrimenti i parlamentari M5s sopraccitati si dicono «pronti a bloccare la modifica alle Camere» e ricordano che «non è il momento di arretrare». Questa posizione non piace al Partito democratico. Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, consiglia loro di «leggere i testi dell’accordo e poi giudicare», perché l’accordo sottoscritto all’Eurogruppo «è oggettivamente migliorativo». Ma precisa che il «dissenso che rischia di aprirsi nella maggioranza è comunque un problema che riguarda principalmente i capigruppo M5s». Questa vicenda però potrebbe incrementare le frizioni all’interno del governo, che appare tutt’altro che compatto sulla riforma del Mes.



