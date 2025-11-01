L’Italia ha ricevuto un’altra sollecitazione a ratificare il MES. Se fosse un’operazione concordata con Palazzo Chigi ci sarebbe da preoccuparsi

“Un problema”: così Christine Lagarde ha definito la mancata ratifica del MES da parte dell’Italia. Una dichiarazione, rilasciata nel corso dei Cinque minuti di Bruno Vespa, cha mostra in tutt’altra luce l’insolita apparizione di Madame Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, dove la presidente della BCE ha commentato l’andamento dei prezzi. La tirata d’orecchie sul MES è speculare alla lode di Lagarde sulla condotta nei conti pubblici. Perché siamo in tempo di riarmo, ma per riarmarsi servono soldi, tanti. E non ci sono.

Così in prima serata è tornato a fare capolino il Meccanismo europeo di stabilità, e chi il 21 dicembre 2023, grazie al no dell’Italia, credeva di avere celebrato il funerale del MES, se lo ritrova davanti.

Abbiamo chiesto ad Agustín Menendez, docente di diritto pubblico comparato e filosofia politica nell’Università Complutense di Madrid, come va interpretato questo messaggio e questo “ritorno”.

Si tratta solo di completare l’unione bancaria?

Ammesso e non concesso che esistano esercenti fiorentini appassionati alla questione della ratifica del “nuovo” MES, immaginiamoci se uno di loro avesse chiesto a Lagarde, dopo quella dichiarazione in prima serata, perché bisogna “fare presto”. Scommetterei che la risposta della presidente della BCE sarebbe stata che solo con la ratifica dell’Italia i risparmi degli europei saranno veramente al riparo dalle crisi bancarie.

Ed è così?

No, perché la risposta di Lagarde sarebbe problematica per due ragioni. La prima: questa “sicurezza” risulterebbe dal fatto che i soldi del MES si aggiungono potenzialmente a quelli del Single Resolution Fund (SRF, Fondo di risoluzione unico), potendo essere usati dal Single Resolution Board in caso di crisi bancaria. Ma in caso di fallimento di una banca “sistemica”, i soldi del SRF non sarebbero sufficienti per farvi fronte. Quindi, perché non usare quelli del MES?

Appunto. Perché no?

C’è un piccolo problema: se la crisi è veramente sistemica, il problema rimane, perché il MES non ha fondi illimitati. Per fare fronte in maniera decisiva a questo tipo di crisi ci vuole un “bazooka” illimitato. L’Orderly Liquidation Fund americano funziona perché dietro c’è il Tesoro, senza limiti. Quindi il “nuovo” MES servirebbe soltanto nel caso di crisi “medie”, non sistemiche.

Le ragioni erano due. La prima è l’inadeguatezza dello strumento. E la seconda?

La seconda è che il “nuovo” MES ha molti altri componenti. Mi limito a segnalare uno: il potere di “prevenire” le crisi finanziarie degli Stati mediante il monitoraggio dei conti pubblici. Di fatto diventerebbe un’agenzia di rating pubblica. Non sono sicuro che il fruttivendolo fiorentino sarebbe contento di sentire questa seconda parte, perché vorrebbe dire che c’è un estraneo a decidere quando il “suo” debito è solvibile e quando no. Forse penserebbe che, come diciamo in spagnolo, “le están dando gato por liebre” (gli stanno rifilando un gatto per un coniglio, ndr).

Se Lagarde parla del MES in tv in prima serata, palazzo Chigi non può non saperlo. La mancata ratifica potrebbe essere un problema per un capo di governo con ambizioni europee come Giorgia Meloni?

Credo che il vero rischio sia un altro: che nel governo italiano si pensi che la ratifica alla fine non cambia granché, e che per questo, a un certo punto, la si possa usare come carta negoziale.

E se avesse ragione Draghi, con il suo “federalismo pragmatico”? In un’Europa sempre più in crisi forse servono soluzioni “creative”. Anche riguardo al MES.

I discorsi dei nostri leader si capiscono molto meglio se prima si legge la trascrizione senza guardare il video, e dopo si guarda qualche minuto del video senza ascoltare l’audio. Il discorso di Mario Draghi a Oviedo è profondamente contraddittorio. Nella prima parte chiama a riflettere sull’impossibilità di continuare a costruire l’Unione alle spalle dei cittadini. Poi, nella seconda, inventa quest’idea del “federalismo pragmatico”, che vuole dire tirare avanti con o senza legittimazione democratica, con o senza una chiara base giuridica. Il video senza audio ci dà un’idea chiara del fatto che il linguaggio non verbale di Draghi, oltre che migliorabile, va tutto nella seconda direzione… Draghi è tutt’oggi il grande articulador del senso comune delle élites europee.

Ma proprio per questo, in tempi di federalismo pragmatico, il MES non potrebbe diventare una borsa cui attingere fondi per aiutare nuovi Paesi virtualmente membri? Come l’Ucraina, per esempio.

Non sono sicuro che il “federalismo pragmatico” sia veramente federalismo, e neppure veramente “pragmatico”, salvo in un senso molto volgare del termine. In ogni caso, visto che si è proposto di usare il MES per tante cose – ricordiamoci il Covid –, non credo si possa escludere un MES per l’Ucraina.

Come funzionerebbe?

Forse il MES potrebbe erogare prestiti agli Stati, e questi a loro volta dare i soldi in prestito all’Ucraina. Ma c’è un problema: se la guerra continua, e se l’Ucraina non implode prima o viene sconfitta in maniera decisiva, o entrambe le cose, e se gli americani non mettono un dollaro in più, il conto sarà salato. A quel punto, nemmeno la più grande espropriazione della storia basterà per pagarlo.

Sempre in tema di soluzioni creative, nell’aprile scorso all’ECOFIN di Varsavia si parlava perfino di un “gemello” virtuale del MES, l’European Defence Mechanism (EDM) dedicato appositamente all’acquisto di armi.

Mi sembra evidente che prima o poi le preoccupazioni manifestate de alcuni governi si facciano avanti. Perché ogni volta che si prospetta di creare risorse e beni comuni si pensa al debito, ma si dimenticano le tasse. E quindi si lascia senza risposta la questione di come questi prestiti vengano ripagati. A questo si aggiunge che molto spesso si camuffano decisioni politiche da decisioni tecniche, ed è il difetto di Bruxelles per eccellenza. Altre volte, specialmente in questi ultimi tempi, questi “veicoli” a base di debito si presentano come risposta necessaria alla “emergenza”.

Politico ci avvisa che adesso l’UE intende giocare duro. Ma Euroclear, la finanziaria belga che detiene gli asset russi, è rischioso toccarla e sugli eurobond ci sono diversi ostacoli. Come se ne esce? Insomma, di quale “Special Purpose Vehicle” abbiamo bisogno?

L’espertissimo ed ex onnipotente Martin Selmayr sembra essere sul punto di rientrare in gioco. Sarebbe interessante porre la domanda a lui.

Non arriveremo al punto che solo la guerra, attraverso un enorme bagno di sangue, potrà ridarci l’intelligenza politica che intere classi politiche hanno perduto?

Assolutamente no. Uno dei libri più acuti scritti sulla guerra è senza dubbio La guerra e la pace di Proudhon (1861, ndr). Letto male, come hanno fatto in tanti, può sembrare il più bellicista dei trattati sulla guerra. Invece, Proudhon argomenta in modo chiarissimo che la guerra moderna è l’esatto opposto di quello che i suoi laudatori ci dicono che sia. È bellum nefandum. Ma Proudhon ci dice anche un’altra cosa.

Quale?

Se dalle guerre vengono conseguenze positive – si pensi alla Costituzione italiana del ’48, vero gioiello della cultura giuridica europea e che ha fatto tanto bene all’Italia – possiamo e dobbiamo averle rinunciando a quelle stragi. Questo lo aveva capito benissimo pure Tolstoi, che conosceva e apprezzava Proudhon e gli prese a prestito il titolo. Non a caso, il protagonista del romanzo si chiama Pierre. Le nostre élites però non soltanto non leggono né Proudhon né Tolstoi, ma non sono sicuro che leggano “report” più lunghi di un pagina.

(Federico Ferraù)

