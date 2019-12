Mes, Salvini “Conte ha diversi problemi”/ Di Maio-Di Battista: “non va, decide M5s”

Il giorno dopo l’”apocalisse” in Senato tra il premier Conte e Matteo Salvini torna l’accesa sfida sul Mes, in attesa che all’Eurogruppo il Ministro dell’Economia Gualtieri prosegua la trattativa e chieda un primo slittamento della firma in attesa del “pacchetto di riforme” che si dovranno accompagnare assieme al “nuovo” fondo Salva Stati. Parlando dalla conferenza stampa nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, il leader della Lega Salvini torna sullo scontro di ieri e ribadisce «il dibattito sulla riforma del Mes è aperto. Non pretendo di avere ragione. Noi abbiamo una posizione, rispetto la posizione contraria: quello che non accetto è la presa in giro del Parlamento e del popolo italiano, che si esprime attraverso il Parlamento». Dopo le accuse e lo scontro a Palazzo Madama, Salvini non abbassa i toni e prosegue anche dai palazzi Ue «Se il Parlamento ti dà un chiaro mandato a rinegoziare e a non firmare – continua l’ex Ministro degli Interni – tu, se cambi idea, devi tornare in Parlamento a chiedere il permesso di firmare una cosa che non avevi il permesso di firmare, di contrattare, di accordare, ditela come volete. Oggi c’è su tutti i giornali un dibattito interno alla maggioranza e, ne sono contento, anche in seno al Paese».

MES, DI MAIO-DI BATTISTA: “COSÌ LA RIFORMA NON VA”

Per Salvini qualcuno nel Governo ha mentito: o Gualtieri nell’aver detto che la riforma è sostanzialmente “chiusa” oppure il Premier Conte parlando ieri al Senato: «La nostra posizione e quella dei Cinquestelle è che il trattato così com’è non è accettabile: va rivisto, ridiscusso, ridisegnato, emendato, che è l’esatto contrario di quello che arrivava ieri da Bruxelles: ‘Tanti saluti, il pacchetto è chiuso, prima si chiude meglio è’. Ma mi sembra – sostiene ancora Salvini – che il presidente del Consiglio pro tempore abbia diversi problemi: non lo invidio». L’avvicinamento tra Lega e M5s vede però subito il netto “allentamento” dei vertici grillini, in primis Di Maio: su Facebook questa mattina ha scritto «Giuseppe Conte ha detto ieri che tutti i ministri sapevano di questo fondo. Sapevamo che il Mes era arrivato ad un punto della sua riforma, ma sapevamo anche che era all’interno di un pacchetto, che prevede anche la riforma dell’unione bancaria e l’assicurazione sui deposito. Per il M5S, queste tre cose vanno insieme e non si può firmare solo una cosa alla volta», sottolinea il Ministro degli Esteri che poi attacca direttamente Salvini «Non so cosa sapesse il leader della Lega sul negoziato per la riforma del Mes e non mi interessa. Mi basta vedere la sporca campagna mediatica che sta portando avanti per capire le sue intenzioni. Il Movimento sapeva quello che era agli atti pubblici e fruibili da tutti. E sfido chiunque, per quanto riguarda il sottoscritto, a provare il contrario». La linea Di Maio trova subito il plauso di Alessandro Di Battista, che torna a parlare dopo il silenzio negli scorsi giorni dovuta alla morte dell’amata madre Maria Grazia, «Concordo con Luigi. Così non conviene all’Italia. Punto». Salvini però prosegue nel suo attacco frontale al Premier e sempre da Bruxelles rilancia «noi abbiamo reiteratamente, dall’anno scorso, invitato il ministro Giovanni Tria a venire in Commissione e in Parlamento, senza sortire alcun effetto. Ci è sempre stato detto ‘tranquilli, non abbiamo preso alcun impegno’. Poi si legge sui giornali che qualcuno, magari per motivi non esclusivamente di interesse nazionale, lo aveva preso l’impegno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA