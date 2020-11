Mes, scontro nel Governo/ “Divergenze sull’uso delle risorse”. E il M5s…

Continua a tenere banco il dossier Mes, nuovo scontro tra i partiti di Governo. Come riportato da numerose testate, a partire da Rai News, questa mattina si è tenuto un nuovo confronto tra le forze di maggioranza: Oltre al premier Giuseppe Conte, presenti il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza, Teresa Bellanova e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Ricordiamo che il titolare del Tesoro il prossimo 30 novembre sarà protagonista all’Ecofin, dove si discuterà la riforma del fondo salva-Stati. Ma l’esecutivo italiano non ha ancora raggiunto la fumata bianca, anzi, le parti sono molto distanti e difficilmente verrà raggiunta un’intesa in grado di soddisfare tutti…

MES, SCONTRO NEL GOVERNO: PD E IV IN PRESSING

Secondo fonti di Governo citate da Adnkronos, all’interno della maggioranza ci sarebbe un accordo generale sul Mes. Le divergenze sarebbero invece legate all’uso delle risorse del fondo salva-Stati. Partito Democratico e Italia Viva sono in pressing per ricorrere allo strumento europeo, mentre il Movimento 5 Stelle non sembra intenzionato a fare passi indietro. Questo quanto riferito da un’altra fonte ai colleghi di Rai News: «Una posizione inspiegabile quella di M5S, inspiegabile non aver ancora chiesto il Mes viste le criticità portate alla luce dalla pandemia e – si riferisce – la difficoltà è che Conte non riesce a fare una sintesi». Insomma, una partita ancora tutta da giocare: un muro contro muro che andrà risolto, in un modo o nell’altro, in meno di una settimana, considerando l’appuntamento cruciale dell’Ecofin…



