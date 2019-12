Mes, vertice a Palazzo Chigi/ Premier Conte “Chiedo all’opposizione di essere seria”

Alta tensione nel governo sul tema del Mes, il ben noto fondo salva stati. All’interno della stessa maggioranza, ma anche fra l’esecutivo e l’opposizione, va in scena ormai da giorni uno scontro senza esclusioni di colpi, con il Centrodestra, a cominciare da Lega e Fratelli d’Italia, che punta il dito compatto contro il premier Giuseppe Conte, mentre il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sembrano pensarla diversamente. Il presidente del consiglio ha convocato per questa sera, all’ora di cena, un vertice a Palazzo Chigi per provare a trovare la quadra, rassicurando gli elettori e l’opinione pubblica: “Ogni volta, a ogni passaggio un po’ delicato, si ragiona sempre del rischio del governo. Questo governo andrà avanti”. Domani, lunedì 2 dicembre, si terrà un’informativa al Parlamento in cui Conte riferirà appunto sul Mes: “Metteremo tutti i tasselli al loro posto – ha detto a riguardo il massimo rappresentante del governo – e inizieremo a spazzare via tutte le fesserie che sono state dette, ne ho ascoltate tante. Sono molto paziente ma il momento in cui dovremo spazzare via le chiacchiere che sono state fatte, sarà lunedì”.

MES VERTICE A PALAZZO CHIGI, CONTE SI RIVOLGE ALL’OPPOSIZIONE

Una giornata da cerchiare con il bollino rosso quindi quella di lunedì, dove molto probabilmente ci sarà un Parlamento gremito, e dove le varie forze politiche si scontreranno a viso aperto. Ma a riguardo il premier sembra invitare al dialogo: “ci confronteremo serenamente con il Parlamento come è giusto che sia, nel rispetto delle Istituzioni sovrane e dei cittadini. Ricordatevi sempre che se la politica anziché con la ‘P’ maiuscola si comporta con la ‘P’ minuscola, poi cala la fiducia nella classe dirigente, nella classe politica. Alle opposizioni – ha aggiunto, con una filettata nei confronti della Lega e del suo leader, Matteo Salvini – chiedo sempre di essere serie, dure anche aspre con il governo e con le forze di maggioranza, ma sempre di essere credibili. Quando ci sono menzogne queste fanno male a loro stesse e a tutta la politica, alla democrazia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA