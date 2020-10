Mes, Zingaretti vs Conte/ “Non si può liquidare con una battuta”: caos Governo

Governo, nuovo scontro sul Mes: le dichiarazioni di Giuseppe Conte in conferenza stampa non sono affatto piaciute al Partito Democratico. «Senza pregiudizi ideologici ho spiegato che ci sarebbe stato il Mes se avessimo avuto bisogno per un fabbisogno di cassa. Se questo non accade, prendere il fondo salva-Stati per risolvere un dibattito pubblico non serve», le parole del premier, che ha poi rincarato la dose: «I soldi del Mes sono dei prestiti e non possono andare a finanziare delle spese aggiuntive: se prendiamo quei soldi dovrò intervenire con nuove tasse e tagli di spesa». Il giurista ha poi sottolineato un altro aspetto, già messo in risalto da numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle: il Sure lo hanno preso diversi Paesi, mentre il fondo salva-Stati nessuno. E non è tardata ad arrivare la replica di Nicola Zingaretti…

MES, ZINGARETTI VS CONTE: CAOS GOVERNO

Intervenuto oggi ai microfoni dei cronisti, il segretario del Pd ha spiegato: «In un momento così delicato bisognerebbe evitare ogni occasione per creare polemiche politiche. Anzi, bisognerebbe scommettere sulla solidarietà delle forze politiche di maggioranza, sul sostegno leale che stanno dando al Governo, sull’impegno delle forze parlamentari. Ogni atto che produce polemiche è un errore. Un tema così importante come il Mes va affrontato insieme nelle sedi opportune, che sono la discussione parlamentare e non certo con una battuta in una conferenza stampa. Questo porta con sé uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo tutti di dare agli italiani dei punti fermi e di riferimento». Ma sono numerosi, come dicevamo, gli esponenti dem che hanno criticato il premier Conte, queste le parole di Laura Boldrini: «Ma veramente la nostra sanità non ha bisogno di risorse aggiuntive per offrire servizi migliori? A me sembra il contrario. Non si può liquidare un tema così importante con una battuta in conferenza stampa. Il ricorso al Mes deve essere discusso in Parlamento».





