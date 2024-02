Mesagne, incidente per il figlio del pm del caso Sarah Scazzi/ Matteo Buccoliero morto a 19 anni con un’amica

Drammatico il bilancio di un incidente stradale a Mesagne, in provincia di Brindisi, poche ore fa: le vittime sono due giovani di 19 e 17 anni, Matteo Buccoliero e Matilde Chionna. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il primo è figlio del pm che si occupò del caso Sarah Scazzi, Mariano Buccoliero, e sarebbe morto nel tragico schianto con l’amica, promessa del volley locale, mentre tornavano a casa da una partita della ragazza.

Il 19enne viveva con la sua famiglia a Sava, in provincia di Taranto, e il padre, dopo essersi occupato del delitto di Avetrana, oggi fa parte del pool investigativo nell’ambito del processo “Ambiente Svenduto” sull’ex Ilva. Matteo Buccoliero e l’amica viaggiavano verso Mesagne a bordo di una Fiat Grande Punto guidata dal giovane che, per cause ancora in via di accertamento, si sarebbe scontrata con un’altra vettura, una Bmw guidata da un 32enne. L’auto dei due ragazzi sarebbe finita in un uliveto, trasformata in un ammasso di lamiere. Per entrambi, tutti i tentativi di soccorso si sarebbero rivelati vani. L’uomo che si trovava nell’altra macchina non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente mortale a Mesagne, vittime il figlio del pm Buccoliero del caso Sarah Scazzi e un’amica

Secondo quanto riporta Ansa, le indagini sull’incidente stradale costato la vita al figlio del pm Buccoliero e all’amica 17enne sono in corso, coordinate dal pubblico ministero Giuseppe De Nozza e condotte dalla polizia locale di Mesagne. Sotto sequestro, su disposizione della Procura di Brindisi, i due veicoli coinvolti nello schianto. Dolore e sgomento nei Comuni di Sava, dove viveva Matteo Buccoliero, e Latiano, dove viveva Matilde Chionna.

Sono tante, in queste ore, le dimostrazioni di vicinanza alle famiglie e in particolare al pm che si occupò dell’omicidio della 15enne Sarah Scazzi ad Avetrana. Matilde Chionna, che frequentava il liceo a Brindisi, è stata ricordata da docenti e studenti con un minuto di raccoglimento. Giovane promessa della pallavolo, avrebbe giocato la sua ultima partita proprio poche ore prima di morire nel terribile incidente. Sui social anche il messaggio di cordoglio dell’avvocato Nicodemo Gentile e dell’Associazione Penelope: “Ho avuto, abbiamo avuto, l’onore e il privilegio di conoscere, di lavorare per anni accanto a Mariano Buccoliero, un uomo, un magistrato serio, integro, preparato, equilibrato e molto perbene. Una tragedia senza fine la morte del suo Matteo e di Matilde. A nome mio, a nome di tutta Penelope, le piu sentite condoglianze a queste due sfortunate famiglie“.

