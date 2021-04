MESE LETTERARIO/ Viaggiare con Dante per tenere vive le domande sul destino

Dall’8 al 29 aprile 2021 a Brescia si svolgerà il Mese Letterario con un’edizione speciale dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Speciale perché torna a grande richiesta dopo un anno di stop forzato e per la prima volta sarà, per evidenti ragioni, un Mese Letterario online, organizzato dall’omonima Associazione Mese Letterario, in collaborazione con la Fondazione San Benedetto, che ha ideato e curato le prime dieci edizioni.

Speciale anche perché per la prima volta le serate saranno dedicate ad un unico autore: Dante Alighieri. A guidare questo percorso con Dante in quattro serate (dedicate a Vita Nova, Inferno, Purgatorio e Paradiso) saranno l’ospite ormai storico Valerio Capasa, Francesco Fadigati, Stefano Mascetti e Franco Nembrini.

Il Mese Letterario è nato nel 2010 dall’esigenza di gustare e di conoscere più la vita attraverso lo sguardo di grandi autori della letteratura. Nelle più recenti edizioni “in presenza” si è parlato di poeti contemporanei come Pierluigi Cappello o antichi come Seneca, di autori i cui versi sono sconosciuti ai più, come quelli di Cristina Campo, e di altri le cui parole hanno dato vita a canzoni o film di successo. Tra i relatori recentemente intervenuti al Mese Letterario ricordiamo, oltre a Valerio Capasa – ospite ormai immancabile ed apprezzatissimo dal pubblico – Susanna Tamaro, Stas’ Gawronski, Massimo Bubola, Edoardo Rialti, Giovanna Parravicini, Luca Doninelli…

Coloro che collaborano alla realizzazione del Mese Letterario hanno sempre cercato di mettere a tema le domande che ciascun uomo e ciascuna donna porta nel suo cuore, le stesse domande che hanno dato vita alle più grandi opere della letteratura italiana e mondiale.

Il momento drammatico che stiamo attraversando offre, in un certo senso, l’occasione di vedere riemergere prepotentemente le domande più profonde a cui ciascuno cerca una risposta. E poiché la grande letteratura può aiutare a guardare nel profondo di se stessi e ad allargare in modo sorprendente il proprio orizzonte sul mondo e sulla vita, è stato più che mai importante riproporre quest’anno, seppur in modalità nuove, il Mese Letterario.

Vogliamo infatti provare a ripercorrere insieme a Dante il suo viaggio, chiedendoci se sia possibile, anche oggi, uscire dalla selva oscura, dall’inferno che talvolta possiamo sperimentare già in questa vita, e ritrovare “la speranza de l’altezza” ed avvicinarci almeno un po’ all’“amor che move il sole e l’altre stelle”.

Con il Mese Letterario vogliamo contribuire a tenere vive le domande di ciascuno, a partire dall’esperienza di autori e relatori che sono in primo luogo uomini e donne in viaggio, alla ricerca di ciò che ciascuno a modo suo attende.

A giudicare dal successo riscontrato nella nostra città sin dalla prima edizione ed aumentato nel corso degli anni – quest’anno abbiamo già ricevuto oltre 700 iscrizioni non solo da Brescia ma, grazie alla fruibilità online, da ogni parte d’Italia e anche dall’estero –, il nostro tentativo sembra rispondere ad un’esigenza reale.

Per info ed iscrizioni: www.meseletterario.it.

