Messa Cena Domini e Crisma, diretta streaming video Giovedì Santo 2024/ Lavanda dei piedi con Papa Francesco

I RITI DEL GIOVEDÌ SANTO CON PAPA FRANCESCO: INFO DIRETTA VIDEO MESSA DEL CRISMA, LAVANDA DEI PIEDI E MESSA IN CENA DOMINI 2024

Prenderà il via alle ore 9.30 la Santa Messa del Crisma, il primo rito del Giovedì Santo con Papa Francesco che segna idealmente l’inizio del Triduo Pasquale verso la memoria della Resurrezione di Gesù: la Lavanda dei piedi in carcere coi detenuti e la Messa in Cena Domini (o in Coena Domini) sono gli altri appuntamenti fissi della tradizione che si ripetono anche in questo giovedì 28 marzo 2024, al netto degli ultimi affaticamenti di Papa Francesco che ad esempio nella recente Messa per la Domenica delle Palme ha deciso di non leggere l’omelia per evitare di sovraccaricare voce e respiro.

Il programma ufficiale stilato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche con Papa Francesco ha stilato nel dettaglio la cronistoria degli appuntamenti presenti oggi sull’agenda del Pontefice: si parte alle ore 9 con la preghiera dell’Ora Terza, appena prima l’inizio della Santa Messa del Crisma in Basilica di San Pietro (alle ore 9.30). La celebrazione eucaristica della Messa viene concelebrata assieme ai Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Presbiteri (diocesani e religiosi) presenti a Roma: nel pomeriggio il trasferimento della delegazione papale nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia in Roma per poter svolgere sia la Lavanda dei Piedi con un gruppo ristretto di detenute e sia al termine – attorno alle ore 16 – la Messa in Cena Domini con tutte le ospiti e gli operatori del carcere romano. La Santa Messa del Crisma avrà piena copertura in tv – su Rai 1 e Tv2000 – e in diretta video streaming con il canale ufficiale YouTube di Vatican News: per quanto riguarda invece la Lavanda, per ovvi motivi di sicurezza, non sarà aperta al pubblico e saranno disponibili solo alcuni video e immagini dell’evento. Al termine, alle ore 16 scatta la diretta video streaming sempre sui canali dei media vaticani con la Santa Messa vespertina della “Cena del Signore” dove si fa memoria dell’Ultima Cena di duemilaventiquattro anni fa: sarà poi resa pubblica la trascrizione dell’omelia al termine delle celebrazioni.

ECCO DOVE SARÀ LA LAVANDA DEI PIEDI E LA MESSA IN CENA DOMINI 2024 CON PAPA FRANCESCO IN CARCERE

Come annunciato dalla Prefettura della Casa Pontificia, per la giornata di oggi – Giovedì Santo 28 marzo 2024 – alle ore 16 circa Papa Francesco si recherà in forma privata alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia in Roma, per poi celebrare la Santa Messa in Cena Domini e incontrare le Detenute e gli Operatori della struttura. Dopo la prima parte della giornata aperta al pubblico con la celebrazione della Santa Messa del Crisma, il Santo Padre porta avanti la tradizione inaugurata fin dall’inizio del suo Pontificato con le celebrazioni del Giovedì Santo passate con detenuti e ospiti di luoghi considerati “alle periferie esistenziali”.

La tradizione speciale di Papa Francesco continua fin dai tempi della sua permanenza nella Arcidiocesi di Buenos Aires in Argentina: dopo 11 anni di Pontificato anche per il Giovedì Santo 2024 Papa Francesco continua l’opera tornando nel carcere di Rebibbia dopo che vi si era recato nel 2015 (in quel caso però andò nella sezione “Nuovo Complesso” della Casa Circondariale). In quell’occasione riuscì a lavare i piedi a 6 uomini e 6 donne: quest’anno invece Papa Francesco si terrà all’interno della struttura femminile nata negli anni ’50, attualmente la più grande tra le quattro carceri femminili presenti in Italia. Lunga ormai la lista delle mura carcerarie visitate dal Santo Padre dal 2013 fino ad oggi: iniziò tutto a Casal del Marmo, poi Centro Santa Maria della Provvidenza – Fondazione Don Gnocchi (2014), Carcere di Rebibbia (2015), C.A.R.A. Castel Novo di Porto (2016) e Carcere di Palliano, Frosinone e Diocesi di Palestrina (2017), Carcere di Regina Coeli a Roma (2018), Carcere di Velletri (2019), Civitavecchia (2022; nel 2020 e 2021 il rito saltò per la pandemia Covid, ndr) per fare infine ritorno ancora a Casal del Marmo lo scorso anno.

LE ORIGINI DEI RITI DEL GIOVEDÌ SANTO E L’OMELIA DEL PAPA LO SCORSO ANNO ALLA MESSA IN CENA DOMINI

«Lavare i piedi, era abitudine a quel tempo perché le strade erano polverose, la gente veniva da fuori e nell’entrare in una casa, prima del banchetto, della riunione, si lavava i piedi. Ma chi lavava i piedi? Gli schiavi, perché era un lavoro da schiavo. Immaginiamo noi come sono rimasti sbalorditi i discepoli quando hanno visto che Gesù incomincia a fare questo gesto di uno schiavo»: così Papa Francesco raccontava ai giovanissimi detenuti nell’omelia della Messa in Cena Domini 2023 presso il carcere minorile di Casal del Marmo. Nel pieno del Triduo di Pasqua, la Chiesa celebra con la Lavanda dei piedi e gli altri riti tutto il ruolo di “servizio” e “gratuità” che il Signore volle testimoniane davanti ai suoi amici e discepoli: «Gesù ha voluto lavare i piedi e dire: “Io sono venuto per salvare voi, per servire voi”. Adesso io farò lo stesso come ricordo di questo che Gesù ci ha insegnato: aiutarsi gli uni gli altri. E così la vita è più bella e si può andare avanti così. Durante la lavanda dei piedi – spero di cavarmela perché non posso camminare bene – ma durante la lavanda dei piedi voi pensate: “Gesù mi ha lavato i piedi, Gesù mi ha salvato, e ho questa difficoltà adesso”. Ma passerà, il Signore è sempre accanto a te, mai abbandona, mai».

La ritualità della liturgia di Pasqua vede nel Giovedì Santo l’unione di più momenti che fanno piena memoria delle ultime ore passate da Gesù con gli apostoli prima della Passione e morte in croce: la Messa del Crisma rappresenta per tradizione rappresenta l’atto di memoria della Resurrezione di Cristo. Dopo la Messa del Crisma infatti si consacrano gli oli santi della Chiesa e che verranno poi usati per il crisma – battesimo e cresima -, per i catecumeni (battesimo) e per gli infermi (unzione dei malati) durante l’intero anno liturgico. Con la Lavanda dei piedi, come già detto, il cristianesimo fa memoria del rito scelto da Gesù con i 12 appena prima dell’ultima Cena: un abbassarsi al ruolo più umile per rendere più visibile l’amore di Cristo per l’uomini. Nella Lavanda vi è il senso stesso del sacerdozio – come spiega Don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione: «l’amore è innanzitutto mettersi a servizio della miseria dell’altro, è amarlo nella sua miseria, quindi, in quell’inginocchiarsi davanti ai piedi degli apostoli ogni sacerdote trova anche l’identità stessa, la postura stessa del proprio servizio». Infine, la Messa in Cena Domini (nella liturgia la Santa Messa nella Cena del Signore) nella quale si fa memoria dell’Ultima Cena di Cristo con i 12 apostoli: è l’ultimo atto prima del tradimento di Giuda Iscariota e del seguente arresto nell’orto dei Getsemani, il momento di massima tristezza per il Signore che a Dio rivolge la celebra invocazione «allontana da me questo calice!». Ma è proprio in quella cena, in quella Messa che Gesù con la carne del Suo Corpo e il vino del Suo Sangue, annuncia appena prima della Passione la futura Resurrezione: «Gesù non si spaventa mai delle nostre debolezze, non si spaventa mai perché Lui ha già pagato, soltanto vuole accompagnarci, vuole prenderci per mano perché la vita non sia tanto dura per noi», spiegava Papa Francesco nell’omelia dello scorso anno.

