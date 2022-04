Messa Cena Domini e Crisma/ Diretta video Giovedì Santo: lavanda dei piedi col Papa

DIRETTA VIDEO GIOVEDÌ SANTO CON PAPA FRANCESCO: MESSA DEL CRISMA E IN CENA DOMINI

Inizia con la Messa del Crisma il Triduo Pasquale della Settimana Santa 2022, il percorso che fa memoria dell’Ultima Cena, della Passione e morte in Croce di Gesù in vista della Pasqua di Resurrezione: Papa Francesco apre questo Giovedì Santo con la Messa del Crisma in Vaticano e la lavanda dei piedi, mentre viene lasciata alle singole comunità parrocchiali di tutto il mondo la celebrazione della Messa in Cena Domini nella sera del Giovedì Santo.

L’appuntamento iniziale con Papa Francesco vedrà la celebrazione alle ore 9.30 in Basilica di San Pietro, con diretta tv disponibile su Rai 1 e Tv2000 e con la diretta video streaming sul canale YouTube ufficiale di Vatican News. Per quanto riguarda la Messa in Cena Domini, dovrebbe essere confermata la tradizione recente della celebrazione in Vaticano alle ore 18 con il Cardinal Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Terminato lo stato di emergenza Covid dopo due anni di restrizioni e regole anti-pandemia, dopo due anni di “stop” per motivi sanitari, dovrebbe tornare l’appuntamento di Papa Francesco per il rito della Lavanda dei Piedi ai detenuti di un carcere attorno alla Capitale.

DIRETTA VIDEO MESSA IN CENA DOMINI E MESSA DEL CRISMA: ORIGINI E SIGNIFICATO

La Messa del Crisma rappresenta per la tradizione della Chiesa il primo vero atto del Giovedì Santo, una celebrazione che unisce clero e popolo attorno al proprio vescovo in memoria della Resurrezione di Cristo: è durante questa celebrazione che si consacrano (dopo l’omelia) gli oli santi della Chiesa Cattolica. Si tratta del crisma (usato per battesimo e cresima), olio dei catecumeni (battesimo) e olio degli infermi (unzione degli infermi) che poi saranno utilizzati lungo l’intero anno liturgico per celebrare i sacramenti cattolici.

Con la Messa in Cena Domini (Santa Messa nella Cena del Signore), la Chiesa fa piena memoria dell’Ultima Cena di Gesù con i 12 apostoli, l’ultimo atto prima del tradimento di Giuda e l’arresto dei romani: con la carne del Suo Corpo e con il vino del Suo Sangue, il Signore annuncia le ultime ore prima della Passione ma anche l’annuncio della futura Resurrezione. Un’Ultima Cena che viene “ricordata” e vissuta in ogni Santa Messa durante il rito della consacrazione e che rende attuale e vivo il Corpo di Cristo nella vita di tutti i giorni: da un lato il tradimento, dall’altro la fedeltà a chi con “il corpo e il sangue” si è donato così a fondo per l’uomo da vincere il peccato e la morte. Lasciando però la libertà a tutti di poterne “mangiare” e “bere”: «La realtà che oggi viviamo, in questa celebrazione: il Signore che vuole rimanere con noi nell’Eucaristia», spiegava Papa Francesco nell’omelia della Messa in Cena Domini nel 2020, «E noi diventiamo sempre tabernacoli del Signore, portiamo il Signore con noi; al punto che Lui stesso ci dice che, se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue, non entreremo nel Regno dei Cieli. Mistero, questo, del pane e del vino, del Signore con noi, in noi, dentro di noi».

TORNA LA LAVANDA DEI PIEDI CON IL PAPA: ECCO PERCHÈ

Un ritorno gradito dopo lo stop forzato dala pandemia Covid-19 è la celebrazione del Rito tipico del Giovedì Santo, ovvero la Lavanda dei Piedi: terminato lo stato d’emergenza, il rituale in memoria di quanto Gesù fece con i propri discepoli il pomeriggio prima dell’Ultima Cena torna ad essere celebrato dal Vaticano in forma ufficiale.

La tradizione l’aveva inaugurata Papa Francesco fino al 2019, ovvero la visita in un carcere italiano per compiere il rito della Lavanda dei Piedi a 12 ospiti di strutture carcerarie era stato annullato nel 2020 e 2021, e così pure nella Settimana Santa 2022. Come spiegano le disposizioni della CEI per le regole da adottare nella Settimana di Pasqua, «il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore”, per il rito della lavanda dei piedi ci si attenga a quanto prescritto ai nn. 10-11 del Messale Romano (p.138). Qualora si scelga di svolgere il rito della lavanda dei piedi si consiglia di sanificare le mani ogni volta e indossare la mascherina». Così farà il Santo Padre nel recarsi oggi pomeriggio nel carcere “Borgata Aurelia” a Civitavecchia: visita tenuta in massimo segreto fino a pochi giorni prima del Giovedì Santo (svelata solo dallo scoop del quotidiano locale “La Provincia“), la visita di Papa Francesco dovrebbe prevedere la Lavanda dei piedi a tra detenuti e agenti penitenziari. A seguire, la celebrazione della Santa Messa in Cena Domini, tornando dunque alla tradizione voluta da Bergoglio nel voler celebrare il rituale centrale del Giovedì Santo fuori dal Vaticano (nonostante l’agenda ufficiale della Santa Sede non vede ancora calendarizzata la visita a Civitavecchia): non è dunque ancora certo che vi sarà una copertura in diretta video streaming della Lavanda dei Piedi ai detenuti di “Borgata Aurelia”.

Come ha spiegato nella sua ultima predicazione sulla Quaresima il Cardinale della Casa Pontificia Raniero Cantalamessa, «Rileggendo il racconto della lavanda dei piedi, ha detto il predicatore, si comprende con che spirito la compie Gesù e da che cosa è mosso: “Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine (Gv 13, 1)”». Dunque il servizio, spiega Padre Cantalamessa, «non è una virtù, ma scaturisce dalle virtù e, in primo luogo, dalla carità. È, anzi, l’espressione più grande del comandamento nuovo; è un modo di manifestarsi dell’agápe, cioè di quell’amore che non cerca il proprio interesse (cfr. 1 Cor 13, 5), ma quello degli altri, che non è fatto solo di ricerca, ma anche di donazione». In ultima analisi, la Lavanda dei Piedi è una «partecipazione e un’imitazione dell’agire di Dio»; come spiegava Papa Francesco nella celebrazione del Giovedì Santo 2020, «Vi dico soltanto una cosa: non siate testardi come Pietro. Lasciatevi lavare i piedi. Il Signore è il vostro servo, Lui è vicino a voi per darvi la forza, per lavarvi i piedi. E così, con questa coscienza della necessità di essere lavati, siate grandi perdonatori! Perdonate! Cuore grande di generosità nel perdono. È la misura con la quale noi saremo misurati. Come tu hai perdonato, sarai perdonato: la stessa misura».

