Messa Cena Domini e Crisma, diretta video Giovedì Santo/ Papa salta Lavanda dei Piedi

MESSA GIOVEDÌ SANTO DI PAPA FRANCESCO: MESSA DEL CRISMA E IN CENA DOMINI

Un anno dopo, il Giovedì Santo di Pasqua è ancora una volta purtroppo segnato dalla pandemia Covid-19: non per questo però risulta “privato” di significato e profondità nella prima ‘tappa’ in preparazione alla Santa Resurrezione del Signore di domenica prossima. Diversamente a un anno fa il Governo non ha imposto la chiusura totale di tutte le parrocchie per via del lockdown, lasciando la possibilità delle singole comunità di celebrare la tradizionale Messa in Cena Domini il Giovedì Santo: è però consigliato, specie per le persone anziane e più fragili al Covid-19, la visione in diretta tv (su Rai 1 e Tv2000) e video streaming (canale YouTube di Vatican News) delle celebrazioni con Papa Francesco, tanto oggi quanto nei prossimi giorni.

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria però, il Santo Padre celebrerà i Riti della Settimana Santa ancora all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, con questi primi due appuntamenti previsti per questo Giovedì Santo: alle ore 10 la Santa Messa del Crisma con Papa Francesco, alle 18 invece la Santa Messa nella Cena del Signore (Cena Domini) presieduta dal Cardinal Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Non è invece previsto il rito della Lavanda dei Piedi, altra tradizione del Giovedì Santo, così come il bacio della Croce il Venerdì Santo per via delle sempiterne regole anti-Covid.

MESSA IN CENA DOMINI: SIGNIFICATO E ORIGINI

La Messa del Crisma è tradizione essere il primo atto del Giovedì Santo verso la Pasqua, una celebrazione simbolo dell’unità del clero e del popolo attorno al proprio vescovo: si consacrano dopo l’omelia gli oli santi della Chiesa Cattolica, ovvero crisma (per battesimo e cresima), olio dei catecumeni (battesimo)i e olio degli infermi (unzione degli infermi) che poi saranno utilizzati lungo l’intero anno liturgico per celebrare i sacramenti. Con la Santa Messa nella Cena del Signore invece la Chiesa fa memoria dell’Ultima Cena di Gesù insieme agli apostoli la notte in cui Giuda Iscariota tradì il Figlio di Dio: con la carne del Suo Corpo e con il vino del Suo Sangue, il Signore annuncia le ultime ore prima della Passione ma anche l’annuncio della futura Resurrezione.

«La realtà che oggi viviamo, in questa celebrazione: il Signore che vuole rimanere con noi nell’Eucaristia. E noi diventiamo sempre tabernacoli del Signore, portiamo il Signore con noi; al punto che Lui stesso ci dice che, se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue, non entreremo nel Regno dei Cieli. Mistero, questo, del pane e del vino, del Signore con noi, in noi, dentro di noi», ha spiegato lo scorso anno il Santo Padre nell’omelia della Messa in Cena Domini.

NIENTE LAVANDA DEI PIEDI: ECCO PERCHÈ

Per il secondo anno consecutivo però non sarà possibile per Papa Francesco svolgere il rito della Lavanda dei Piedi, solitamente effettuato in un carcere italiano nel pomeriggio prima della Santa Messa in Cena Domini: secondo le disposizioni della Cei il popolo può partecipare in presenza alla Messa, ma «nel rispetto dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul territorio e delle misure precauzionali». Per questo motivo il rito della Lavanda dei Piedi non potrà essere esercitato: l’appuntamento voluto dal Papa vedeva la celebrazione del rito in memoria di quando Gesù si “inchinava” ai suoi stessi discepoli, lavando i piedi a dodici ospiti di diverse strutture carcerarie, sia uomini che donne.

Sempre nell’omelia dello scorso anno, Papa Francesco volle comunque sottolineare l’importanza di questo “episodio” come simbolo ed emblema del Giovedì Santo e della Pasqua del Signore: «Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me sull’altare, voi, consacrati. Vi dico soltanto una cosa: non siate testardi come Pietro. Lasciatevi lavare i piedi. Il Signore è il vostro servo, Lui è vicino a voi per darvi la forza, per lavarvi i piedi. E così, con questa coscienza della necessità di essere lavati, siate grandi perdonatori! Perdonate! Cuore grande di generosità nel perdono. È la misura con la quale noi saremo misurati. Come tu hai perdonato, sarai perdonato: la stessa misura».

