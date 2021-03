Messa clandestina, prete si lancia sotto auto contro arresto/ Video pugni a militari

Si ribella all’arresto tentando prima di buttarsi sotto un’auto e poi prendendo a pugni i militari intervenuti per bloccarlo: il motivo dello “show” messo in piedi da un prete a Los Angeles in Cile è presto che detto, aveva appena celebrato una Messa “clandestina” secondo le ferree regole del paese sudamericano per l’emergenza Covid-19. Il Governo cileno ha infatti imposto da mesi il lockdown forzato anche alle cerimonie religiose: Don Juan Herrera Fuentes però si è ribellato e ha organizzato una messa “clandestina” a casa sua invitando una trentina di fedeli.

I vicini di casa però si sono svegliati “delatori” e hanno denunciato il tutto, sia la celebrazione che gli assembramenti fuori dalla proprietà del sacerdote: è proprio all’arrivo delle forze dell’ordine che scatta lo “show” del prete, prima improvvisa una breve fuga e si getta in terra sotto un’auto fingendo quasi di esser stato investito, poi del tutto imbufalito inizia a prendere a pugni gli agenti.

IL VIDEO-SHOW DEL PRETE INDAGATO

L’auto era il pick-up dei militari e si è fermata in tempo per evitare di investirlo seriamente: a quel punto la “scazzottata” e collutazione che coinvolge anche altri presenti, non prima di essere bloccato definitivamente e arrestato. Come informano i media locali – citati dall’edizione online del Fatto Quotidiano – il sacerdote è stato portato in centrale per il verbale, indagato ufficialmente a piede libero e poi successivamente rilasciato. Ora don Juan Herrera Fuentes dovrà pagare una multa ingente e rischia grosso qualora dovesse organizzare ancora un’altra messa “clandestina”. «In pochi secondi ha fatto da pastore, meccanico, pugile, attore, cantante e stuntman: almeno potrà riciclarsi con una nuova professione», uno dei commenti più ironici che si scorge sotto il video dell’intero “show” messo in scena dal prete cileno. La Chiesa evangelica di cui fa parte il sacerdote indagato ha rilasciato un breve commento «Un uomo di fede dovrebbe essere più responsabile».

