Messa di Natale, mezzanotte oggi 24 dicembre con Don Mazzi/ Diretta da Exodus

La mezzanotte di Natale verrà trasmessa sull’emittente radiofonica Rtl 102.5, la messa di mezzanotte con Don Mazzi. A partire dalle ore 23:30 di oggi, 24 dicembre, la diretta anche in radiovisione dalla sede della comunità Exodus, gestita e fondata appunto da Don Antonio Mazzi all’interno del Parco Lambro di Milano, per la solenne messa della notte più magica dell’anno, quella a cavallo fra il 24 e il 25 dicembre. Si tratta di un evento che rientra nella collaborazione fra Rtl 102.5 e appunto la Fondazione Exodus, una partnership iniziata da diversi decenni e che prosegue in maniera felice di anno in anno.

Come detto sopra, la Santa Messa di Natale sarà celebrata da Don Antonio Mazzi, affiancato da Don Felice Riva, il cappellano dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Nella sede di Exodus, invece, a commentare l’evento, ci saranno la direttrice delle news, Ivana Faccioli, ed Enrico Galletti, conduttore di Non Stop News. “Don Antonio Mazzi pronuncerà l’omelia – si legge sul comunicato ufficiale dell’iniziativa – un’occasione per riflettere sul senso di questo Natale, ma anche sull’anno nuovo, che inizia in un contesto socio-sanitario ancora particolarmente difficile”.

MESSA DI NATALE DI DON MAZZI SU RTL 102.5: LE INFO PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Come accennato, l’evento sarà fruibile anche in diretta tv video streaming e precisamente sul canale di Rtl 102.5, visibile al numero 36 del digitale terrestre o eventualmente al numero 736 se foste dei clienti di Sky. La messa di Natale dalla Comunità Exodus di Milano sarà senza dubbio un’occasione da non perdere per passare la notte del 24 dicembre in compagnia delle parole del Signore e di Don Mazzi, da sempre in prima fila nell’aiutare i poveri, i bisognosi e i disagiati.

Il 92enne Don (ha compiuto gli anni lo scorso 30 novembre), creò la Exodus nel lontano 1979, progetto che poi prese concretamente vita l’anno seguente, nel 1980, con l’obiettivo di recuperare ragazzi tossicodipendenti, alla luce di un problema droga, che in quegli anni era decisamente sentito e preoccupante.

