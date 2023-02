Messaggi vocali WhatsApp/ 4 Tips per non infastidire il destinatario con i voice note

Per tanta gente, i messaggi vocali WhatsApp sono diventanti “il male“. E pensare che da quando sono stati introdotti, presentata allora come una rivoluzione (e così è stato in fin dei conti), non si faceva altro che esultare per un’ottima idea che ci avrebbe permesso di comunicare meglio, rispetto al classico “leggi e scrivi“.

Sia chiaro, si tratta di un’idea che nel tempo è stata coltivata e razionalizzata in diversi modi e contesti. D’altronde come in tutto, anche le voice note dell’app di messaggistica più famosa al mondo, vanno sapute utilizzare. Ecco perché abbiamo pensato a formulare un galateo per spiegare come si dovrebbero inviare nel modo più carino e meno fastidioso possibile.

Messaggi vocali WhatsApp: come mandarli senza infastidire

I messaggi vocali WhatsApp dovrebbero essere comodi per recepire un messaggio che per iscritto, diventerebbe un poema. Allora ecco dei semplici modi per non risultare ineducati:

I voice note non sono Podcast: come sostenuto da molti giornalisti in portali all’estero, un messaggio vocale non dovrebbe durare oltre i due minuti. Dai 3 in poi, per il destinatario non solo l’ascolto sarebbe una agonia, ma anche l’impatto sarebbe talmente forte che vien voglia di rinviare la riproduzione. Menomale che da un lato, è accorso in nostro aiuto la funzionalità della velocità raddoppiata. Privacy: il messaggio vocale è una comunicazione indirizzata esclusivamente al destinatario. Andrebbe riprodotto in luoghi più appartati e dove c’è maggior privacy. Laddove non è possibile, meglio usare le cuffie. Domande eccessive: per ottenere una risposta esaustiva, che non è sempre detto possa esser ricambiata con un altro messaggio vocale, sarebbe meglio ridurre la quantità di domande o richieste, che tuttavia, più sono, maggiore sarebbe la possibilità di dimenticarle. Non mandare l’audio: se non si è convinti di aver registrato in modo corretto, è possibile (da poco tempo), riascoltare il voice note WhatsApp ancor prima di mandarlo. Se ci si accorge di averlo esposto male, meglio rifarlo.

