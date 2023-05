Messaggio da Marte verso la Terra/ Recepito e codificato da tre radiotelescopi

L’esperimento è ispirato al racconto delle Cosmicomiche “Un segno dallo spazio”. Si tratta di una performance spaziale che coinvolge non solo tre radiotelescopi ma anche la sonda Trace Gas Orbiter della missione ExoMars, che si trova nell’orbita marziana. Questa, alle 21 del 24 maggio, ha trasmesso verso la Terra un messaggio codificato che simula la ricezione di un segnale proveniente da una civiltà extraterrestre. 16 minuti più tardi il radiotelescopio italiano di Medicina, a Bologna, gestito dall’Inaf, e due radiotelescopi americani, l’Allen Telescope Array del SetiI Institute, in California, e il Robert C. Byrd Green Bank Telescope, lo hanno recepito.

“Serve a prepararsi ad un nuovo scenario”

Il messaggio trasmesso da Marte è stato ideato da de Paulis in collaborazione con un gruppo di ricerca interdisciplinare e resta segreto. L’artista, come spiega l’Ansa, ha spiegato: “Ricevere un messaggio da una civiltà extraterrestre sarebbe un’esperienza profondamente trasformativa per tutta l’umanità. A Sign in Space offre l’opportunità senza precedenti di provare in modo tangibile a prepararsi a questo scenario attraverso la collaborazione globale, promuovendo una ricerca di significato senza termine prestabilito, che coinvolge tutte le culture e discipline”.

Germano Bianchi, tecnologo dell’Inaf presso la stazione di Medicina, ha spiegato prima dell’esperimento a L’Ansa: “Andremo finalmente a testare la nostra tecnologia, che abbiamo realizzato per la ricerca Seti, ricevendo un segnale ‘reale’. In questo modo, simuleremo perfettamente tutta la procedura come se ricevessimo un segnale artificiale proveniente da una civiltà intelligente, dall’acquisizione del dato alla condivisione delle informazioni con la comunità Seti“.