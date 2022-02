Messaggio Madonna di Medjugorje/ Oggi 25 febbraio: la preghiera contro la guerra

ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE: TRA PACE E UCRAINA

Non sarà un “normale” messaggio quello atteso oggi dalla Madonna di Medjugorje alla veggente Marina Pavlovic: mentre il mondo guarda atterrito alla nuova guerra cominciata ieri in Ucraina con l’invasione russa, i pellegrini di Medjugorje si stringono attorno alla “Gospa” in attesa delle parole di pace e conversione in arrivo dalla Regina della Pace.

Come già aveva confidato la Madonna di Medjugorje nell’ultimo messaggio in occasione dell’apparizione di un mese esatto fa alla veggente Marija, oggi l’invito più importante è quello per la «preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che satana è forte e vuole attirare a sé quante più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera e siate decisi nel bene. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». La guerra è l’esemplificazione terrena e moderna, purtroppo, dell’azione del maligno nel nostro mondo: anche per questo motivo la Chiesa Cattolica, con Papa Francesco, ha indetto per il prossimo 2 marzo una giornata mondiale di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina.

LA PREGHIERA E IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE: PARLA IL VISITATORE DEL VATICANO

In attesa del messaggio che la Madonna di Medjugorje sceglierà di affidare a Marija, negli scorsi giorni è giunto a Medjugorje il nuovo Visitatore Apostolico del Vaticano, Mons. Aldo Cavalli. «Grazie a tutti. Grazie per essere venuti. Grazie al coro per aver preparato questa celebrazione. Grazie, Padre Provinciale, Padre parroco… a tutti coloro che hanno preparato questo, grazie di cuore, ma soprattutto grazie al Signore e alla Vergine Maria che hanno voluto mandarmi qui attraverso il Santo Padre. Quando ho visto il Santo Padre qualche settimana fa, mi ha detto: ‘Vai a Medjugorje, stai lì e basta!’ Sono sicuro che il Signore Gesù mi seguirà in questi miei ultimi anni, come ha fatto per tutta la mia vita», ha detto il prelato inviato dalla Santa Sede dopo la Salita al Cielo del vescovo Hoser. Al termine dell’omelia tenuta lo scorso 13 febbraio presso la parrocchia di Medjugorje, il Visitatore Apostolico ha salutati i fedeli presenti così: «se vogliamo essere profeti dobbiamo amare e servire Dio e amare e servire il popolo. La grande certezza che abbiamo è che risorgeremo e vivremo dopo la morte davanti a Dio che è Amore, e alla fine dei tempi anche il nostro corpo risorgerà in un corpo spirituale. Se voglio vivere come Gesù e Maria, devo realizzare pienamente la nostra missione».

