Messaggio per uccidere/ Su Rete 4 il film con Dina Meyer e Emily Tennant

Messaggio per uccidere va in onda su Rete 4 per il primo pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 in Canada è distribuita direttamente sul circuito televisivo dalla Lifetime Television. La regia del film è stata affidata a George Erschbamer con soggetto e sceneggiatura scritti da Jeffrey Barmash, Barbara Fixx e Kley Weber, il montaggio è stato realizzato da Mauri Bernstein mentre le musiche della colonna sonora porta la firma di Misha Segal. Nel cast sono presenti tra gli altri Dina Meyer, Emily Tennant, Keenan Tracey, Kwesi Ameyaw e Sarah Desjardin.

Messaggio per uccidere, la trama del film

In Messaggio per uccidere ci troviamo in una piccola cittadina americana dove una giovane studentessa delle scuole superiori sta cercando di riprendere in mano la propria esistenza dopo la tragica morte del padre. Per lei è stato un dolore atroce, ma poco alla volta è riuscita a farsi forza e soprattutto ha concentrato i propri sforzi in ambito scolastico riuscendo ad ottenere tanti ottimi voti nelle varie materie previste. Proprio quando le cose sembrano mettersi per il meglio, dovrà fare i conti con una nuova drammatica situazione che riguarderà la sua esistenza e in particolar modo riceve dei messaggi anonimi secondo le quali una persona si vanta di conoscere degli inconfessabili segreti che evidentemente riguardano la stessa vita della ragazza. Ovviamente, si tratta di veri e propri ricatti che tuttavia non trovano riscontro nella realtà dei fatti.

In maniera piuttosto inspiegabile la stessa cosa accade anche ad alcuni suoi amici i quali si ritrovano a dover far fronte comune per riuscire a gestire questa situazione soprattutto scoprire chi si cela dietro tutto questo. Gli amici riescono a portare avanti delle indagini ben strutturate intraprendendo una pista che potrebbe condurre finalmente alla verità. Purtroppo la situazione degenera quando il primo segreto viene svelato ed una delle ragazze coinvolte decide di non voler più andare avanti suicidandosi.

La cosa evidentemente sconvolge tutti gli altri amici i quali tuttavia non vogliono demordere per cui decidono di rivolgersi ad un tenente di polizia che peraltro è la madre della prima ragazza a cui sono arrivati i messaggi. Grazie al supporto delle forze di polizia, si riesce a individuare un possibile profilo di una persona che avrebbe inviato i famosi messaggi. In pratica un ragazzo della scuola viene arrestato per la felicità del gruppo di amici i quali credono di aver risolto finalmente la vicenda. Purtroppo la realtà sarà ben differente in quanto dovranno scoprire come il vero responsabile sia ancora a piede libero e pronto a colpire nuovamente.

