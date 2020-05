Messe con prenotazione online?/ Virologo Pregliasco: “Io non avrei aperto le chiese”

Pubblicità

Per tornare in chiesa e assistere alle Sante Messe potrebbe essere necessaria la prenotazione online: a lanciare l’idea è stato il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Capital. “L’organizzazione e la responsabilizzazione saranno elementi determinanti. Magari si potrebbero prevedere iscrizioni sul web, come stiamo immaginando per le attività sanitarie e altri ambiti. Bisogna migliorare l’efficienza e la sicurezza di questi momenti di raccoglimento”. Il concetto alla base del ragionamento è, fondamentalmente, corretto: evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento sociale sono i primi due paletti per prevenire e scongiurare il rischio di una seconda ondata epidemica che affosserebbe nuovamente il sistema sanitario nazionale e, parallelamente, la nostra economia. “La riapertura delle chiese è molto desiderata. Dal punto di vista del rischio di avere assembramenti, però, questo li aumenta, ogni rubinetto di apertura crea problematiche. Spero e credo che venga attuato nel miglior modo possibile, è una questione soprattutto di responsabilità e di autoconvincimento che non è ancora finita, che non siamo fuori dal rischio. Io avrei aspettato ancora un po’“.

MESSE CON PRENOTAZIONE ONLINE: COME FARANNO GLI ANZIANI?

L’idea di rendere le messe prenotabili online rappresenterebbe sicuramente uno strumento efficace per far sì che non si formino assembramenti dentro e fuori dai luoghi di culto, però un punto interrogativo non di poco conto potrebbe essere rappresentato dagli anziani, la fascia di popolazione che più di tutte partecipa con costanza e continuità alle celebrazioni ecclesiastiche e, al tempo stesso, la più fragile al cospetto del Covid-19, un virus che ha mietuto tante, troppe vittime fino a questo momento, molte delle quali nelle RSA. “Il rischio – ha sottolineato ancora una volta il virologo Fabrizio Pregliasco – è più elevato per gli anziani, quindi è necessario che ci siano misure stringenti. Eventualmente potrebbe anche essere utile, e qui servirà un impegno da parte dei parroci, moltiplicare le occasioni di incontro, dare maggiori chance di essere presenti al rito, per garantire il massimo distanziamento”. Ne va della salute collettiva e dei nostri genitori e nonni, oggi come non mai esposti a un pericolo incommensurabile.



