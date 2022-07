Messi al Barcellona?/ Calciomercato, Laporta: “Siamo in debito, vorremmo finisse qui”

Calciomercato news, Laporta riporterebbe subito Messi al Barcellona

Il calciomercato estivo può essere imprevedibile e negli ultimi giorni un po’ a sorpresa si starebbe aprendo la pista che potrebbe riportare Lionel Messi al Barcellona entro la fine di agosto. Il trentacinquenne di Rosario si è trasferito lo scorso anno al Paris Saint-Germain a causa delle difficoltà economiche che stavano affliggendo i blaugrana con tanto di lacrime in occasione della conferenza stampa d’addio. Sotto contratto fino a giugno del 2023, ovvero al termine dell’annata calcistica che sta per cominciare, Messi potrebbe tornare in Catalogna.

Il presidente del Barcellona, il numero uno Joan Laporta, come riporta Sport Mediaset, ha parlato della Pulce dichiarando: “La tappa di Leo non è finita come tutti volevamo. È finita a causa dei nostri problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti. Vorremmo che la fine della sua carriera fosse con la maglia del Barça e fosse applaudito in tutti i campi. Questa è un’aspirazione. Non c’è niente da dire. Mi sento corresponsabile di questo finale. Penso che sia una fine provvisoria, penso che renderemo realtà questa aspirazione.”

Calciomercato news, Lionel Messi al Barcellona per concludere la carriera

L’eventualità che il ritorno di Messi al Barcellona si concretizzi realmente non è poi così improbabile come si poteva ipotizzare prima dell’inizio della finestra di calciomercato estivo. Il tecnico Xavi ha però già scartato questa ipotesi spiegando: “Impossibile. Ha un contratto con il Psg. E’ il miglior giocatore del mondo e della storia, ma non ha senso parlare di lui adesso. Il presidente Laporta ha già detto che speriamo tutti che non sia finita la sua storia con il Barça. Vedremo in futuro, ma ora è il momento di parlare dei nostri giocatori.”

Nella passata stagione, la prima lontana da Barcellona dopo 21 anni, con i parigini Messi è stato capace di collezionare 11 reti e servito 15 assist vincenti per i suoi compagni in 34 apparizioni complessive tra campionato, Coppa di Francia e Champions League terminando l’annata con la conquista della Ligue 1.











