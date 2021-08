Messi al PSG? “Nessun accordo”/ Domani conferenza stampa d’addio al Barcellona

MESSI, DOMANI LA CONFERENZA STAMPA D’ADDIO

“È ancora difficile assimilare che non giocherai più al Barcellona”. Così Ronald Koeman, allenatore dei catalani, ha voluto esprimere la sua tristezza per l’addio di Lionel Messi dal club che lo ha cresciuto e regalato al mondo del calcio. Un addio amaro, inaspettato, che nessuna delle parti voleva, ma le nuove disposizione della Liga hanno sparigliato tutte le carte nel mazzo. Per fare chiarezza su tutta la trattativa, Messi ha voluto programmare una conferenza stampa d’addio. La Pulga interverrà domani a mezzogiorno dal ventre del Camp Nou e l’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del Barcellona, nonostante l’argentino non sia più sotto contratto con il club catalano.

Messi ha voluto rompere il silenzio per mettere fine alla trattativa più discussa dell’ultimo decennio. Nell’incontro con la stampa di domani, Leo saluterà i tifosi del Barcellona. Marca fa sapere che è stato l’argentino a voler organizzare l’appuntamento con i media, al fine di dire addio ai supporters blaugrana e spiegare i motivi della sua partenza. Il Diez è molto provato dal terremoto delle ultime ore e sarà accompagnato dalla sua famiglia per ricevere il giusto supporto in un momento delicato.

MESSI, CONTINUANO I CONTATTI CON IL PSG

Nonostante nelle ultime ore l’arrivo di Messi al Paris Saint-Germain paresse ormai ufficiale, la trattativa non sarebbe ancora chiusa. Secondo quanto riportato dalla redazione di RMC Sport, l’accordo tra il giocatore e la società parigina guidata dall’ex Milan, Leonardo, non sarebbe stato trovato. Le trattative avanzano, ma servirà ancora un po’ di tempo per il trasferimento definitivo: infatti, dovranno essere trovate le quadre giuste sia per i termini del contratto sia per quelli legati agli sponsor.

“È totalmente falso che ci sia già un accordo con il PSG”. Dall’entourage di Lionel Messi, consultato dal quotidiano Sport, smentiscono l’imminente approdo al Paris Saint-Germain, malgrado l’annuncio della famiglia Al-Thani. Sul giocatore, poi, riportano dall’Inghilterra nelle ultime ore, c’è stato anche un breve interessamento da parte del Manchester United di Solskjaer. Nulla di concreto, dato che l’ipotesi Red Devils è tramontata sul nascere, rivelandosi così una semplice illusione.

