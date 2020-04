Messi all’Inter?/ Calciomercato, Moratti: “È il mio sogno da tifoso”

Leo Messi all’Inter ha catalizzato l’attenzione dei tifosi nerazzurri (e non solo) in questi giorni. Questo sogno di calciomercato ha preso il via dalle parole di Massimo Moratti, tanto che lo storico ex presidente dell’Inter si è sentito in dovere di precisare – visto il clamore che le sue parole avevano suscitato – che vedere Messi all’Inter “è solo il mio sogno da tifoso”. In fondo è quello che possiamo fare in tempo di Coronavirus: sognare un futuro migliore.

Moratti di questo se ne intende: ha regalato tanti sogni ai tifosi dell’Inter e forse il più bello di tutti fu l’acquisto di Ronaldo (quello brasiliano, naturalmente). Segni particolari: era il giocatore più forte del mondo e giocava per il Barcellona. Le similitudini con Messi sono evidenti e allora se c’è una persona che può parlare di questo “sogno” Messi all’Inter, sicuramente è Massimo Moratti.

MESSI ALL’INTER? LE PRECISAZIONI DI MASSIMO MORATTI

Da tifoso nerazzurro – perché questo è sempre stato prima di tutto Moratti, anche quando dell’Inter era presidente – però il figlio di Angelo sa benissimo che c’è il rischio di mettere pressione sull’attuale dirigenza Suning, allora la precisazione è doverosa: “Io parlo soltanto da tifoso. Naturalmente Messi mi sempre piaciuto e da presidente l’ho anche seguito, ma oggi nel club c’è una proprietà diversa, non decido io. E non ho mai parlato di lui con loro”.

Massimo Moratti lo ha precisato al giornale catalano Mundo Deportivo, a dimostrazione del fatto che le sue parole su Messi erano arrivate anche a Barcellona, dove forse mai come quest’anno i blaugrana hanno paura di perdere il loro gioiello e bandiera e “conoscendo il coraggio di Zhang, certamente ci avrà pensato”, come ha detto lo stesso Moratti ma a TeleLombardia. Come minimo, per l’Inter potrebbe essere un eccellente “deterrente” alla corte del Barcellona a Lautaro Martinez: se voi osate troppo per il Toro, noi ci proviamo per la Pulce…



