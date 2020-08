MESSI ALL’INTER?/ Ultime notizie, Suning getta acqua sul fuoco, ma Conte…

Messi all’Inter, suggestione o possibile colpo dei colpi di mercato? La notizia dell’addio della “Pulce” argentina alla squadra in cui ha speso tutta la sua carriera, il Barcellona, ha scosso il mondo del calcio. I blaugrana sperano di poter ricucire lo strappo ma per ora è arrivato il “burofax”, un fax che vale come una comunicazione certificata tramite il quale Messi ha espresso la sua volontà di lasciare la Catalogna, e per giunta sfruttando una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a zero. Nell’attesa di capire se tra il Barcellona e Messi sarà battaglia legale, l’Inter resta alla finestra e accarezza un colpo riguardo al quale si era già espresso l’ex presidente Massimo Moratti, parlando di un sogno realizzabile considerando la forza economica del gruppo Suning. Che al momento però ha voluto gettare acqua sul fuoco, sottolineando come la situazione sia ancora in piena evoluzione e che, raggiunta la conferma di Conte sulla panchina nerazzurra dopo una settimana burrascosa, la squadra sarà puntellata per essere potenziata ma senza “colpi alla Lukaku“.

MESSI ALL’INTER? “SUNING PUO’ PERMETTERSI TUTTO”

Il belga infatti l’anno scorso arrivò per circa 75 milioni di euro alla corte di Conte e, come riportato allo speciale calciomercato di Sky da Gianluca Di Marzio, quest’anno il mercato dell’Inter sarà di perfezionamento, ma senza botti. Ci sono però voci contrastanti, altri esperti di mercato sostengono che l’Inter stia in realtà lavorando sottotraccia per capire se ci siano o meno i presupposti per mettere a punto quello che sarebbe il colpo del secolo, superiore anche a quello del 1997 quando Massimo Moratti portò a San Siro Ronaldo il Fenomeno. Alfredo Pedullà ha parlato chiaro, l’Inter può sognare Messi anche se l’operazione è ovviamente difficilissima: “Vietare i sogni mi sembra anacronistico. Tutto sta a capire se la clausola è procrastinata fino al 31 agosto e quindi può andare via solo per l’ingaggio. Nel caso, ci sarebbe la possibilità di fare tentativi concreti. Se potesse, partirebbe una guerra di mercato tra Inter e Manchester City, con il PSG più defilato. Suning è potenza mondiale che può permettersi tutto”. Questo il punto di Pedullà a Sportitalia, i tifosi interisti sognano ma prima dovrà arrivare la conferma di quello che sarebbe il divorzio dell’anno tra Messi e il Barcellona.



