Messi, contratto choc: 555 milioni/ Barcellona sul lastrico e lui volerà al Psg…

Dopo la bufera estiva legata alla rottura totale con il club, Lionel Messi torna nel mirino della critica. Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto con il Barcellona e difficilmente metterà nero su bianco un nuovo contratto: nelle ultime settimane si è parlato molto del suo possibile futuro in Francia, con la maglia del Paris Saint-Germain, ma attenzione alla bufera delle ultime ore…

El Mundo infatti ha pubblicato il testo dell’ultimo contratto firmato da Lionel Messi con la compagine catalana e le cifre hanno sconvolto l’opinione pubblica: 555 milioni di euro per quattro anni. Stipendio incredibile, soprattutto se pensiamo alle difficoltà economiche che sta vivendo il Barcellona a causa della pandemia: i debiti dei blaugrana superano il miliardo di euro…

LIONEL MESSI, CONTRATTO CHOC COL BARCELLONA. E ORA…

In base alle carte rese note da El Mundo, Lionel Messi ha incassato dal Barcellona un premio alla firma di 115 milioni di euro ed un premio fedeltà di 80 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, il numero 10 blaugrana tra parte fissa e parte variabile è di 139 milioni di euro a stagione. Un peso enorme sulle casse della società di Liga, in particolare negli ultimi mesi di difficoltà economica causa pandemia. E i tifosi sono in rivolta: Leo ripagherà il club per gli sforzi fatti con un addio a costo zero…

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del Barcellona dopo la divulgazione del contratto di Lionel Messi, annunciati procedimenti legali: «Il club si rammarica che sia stato pubblicato ufficialmente il contratto tra Barcellona e Lionel Messi, è un documento privato disciplinato dalla riservatezza tra le parti. Neghiamo responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderemo azioni legali contro El Mundo per i danni che la pubblicazione potrà causare».

