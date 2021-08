Messi-Ramos, da nemici a compagni di squadra al Psg/ “Chi l’avrebbe mai detto?”

PSG, MESSI E RAMOS: “CHI L’AVREBBE MAI DETTO”

Una frase più azzeccata Sergio Ramos non poteva sceglierla. “Chi l’avrebbe mai detto, eh?” Sì, chi l’avrebbe mai detto che lui e Leo Messi sarebbero finiti nella stessa squadra. Entrambi esiliati dalla propria casa per questioni economiche. E allora ecco il Psg che si affaccia alla finestra e che li invita a salire per un caffè. Tempo di parlare di progetti e di cifre ed Al-Khelaifi probabilmente mette a segno due colpi storici per le società spagnole.

Uno il capitano del Real Madrid e l’altro del Barcellona. Insomma, non due squadre qualsiasi, sia per storia che per rivalità. Il centralismo di Madrid contro la voglia d’indipendenza della Catalogna. Due universi paralleli, che, però, come nella descrizione della fisica si sono toccati in un punto decisamente lontano – fisicamente e concettualmente: Parigi. I due, dopo un abbraccio nel centro sportivo, avranno sicuramente ricordato quei classici dal sapore violento.

PSG, MESSI E RAMOS DAL SAPORE DI CLÁSICO

Tante le scorrettezze commesse da entrambi: dagli insulti alle madri, agli sputi provocatori, passando per i tanti interventi in scivolata di cattivo gusto. Agonismo puro. Ma ormai quei tempi sono passati e riviverli sarà pura utopia. Probabilmente due giocatori, Messi e Ramos, che hanno segnato l’era più bella delle due big spagnole. L’amicizia, però, tra i due veterani, dovrà farla da padrona. Tra incredulità di tutti gli addetti ai lavori, entrambi dovranno portare il Psg ad una vittoria quasi scontata di qualsiasi trofeo disponibile: dalla Ligue 1 alla Champions League passando per la coppa nazionale. La società parigina è chiamata al Triplete, soprattutto se un giocatore del calibro di Kylian Mbappe dovesse restare sotto la Tour Eiffel.

Il 10 eterno – relegato alla 30 – e il 4, due fuoriclasse divisi solamente dal passato e da 15 mesi di differenza ed ora accomunati sia dal palmares che dal Psg. È tutto merito, moltissimi direbbero demerito, del calcio moderno, che si muove più che mai su basi economiche che fanno ammainare bandiere e creano incroci impensabili. La storia di Leo e Sergio è destinata a proseguire assieme… per almeno due anni.

