Messi, rissa in Bolivia-Argentina/ Video, Pulce provocata: lui reagisce e…

Provocazioni e risse: solito menu nel programma di gare in programma in Sudamerica per le Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo ma questa volta a far discutere non è l’ennesima fajolada, fatto come detto abbastanza usuale in match ad alto tasso agonistico e caratterizzato da forti rivalità, ma il fatto che a essere coinvolto sia stato il mite Leo Messi. Il fattaccio è accaduto durante la sfida tra Bolivia e Argentina, nel solito ‘covo’ in altura di La Paz, fattore che rende per chiunque le trasferte da queste parti estremamente difficoltose. L’Albiceleste alla fine ha vinto per 2-1, grazie anche alla rete dell’interista Lautaro Martinez oltre che del ‘Tucu’ Correa, ma all’indomani i riflettori sono puntati sulla scomposta reazione del sei volte Pallone d’Oro che, di fronte alla provocazione di un avversario, ha reagito come non ci si aspettava e ha rischiato di dare vita a un maxi rissa, per fortuna sedata subito dal direttore di gara.

RISSA AL TERMINE DI BOLIVIA-ARGENTINA: MESSI VIENE PROVOCATO E…

Infatti al termine del match che l’Argentina ha vinto a domicilio nello stadio nazionale della Verde, l’attaccante del Barcellona è stato provocato da alcuni avversari e non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime: a punzecchiare la Pulce non è stato solamente il preparatore della selezione boliviana, Lucas Nava, ma anche Marcelo Martins. Dallo scambio di parole e occhiatacce si è passati nel giro di pochi secondi alla minaccia di contatto fisico tanto che è servito l’intervento dei compagni di squadra di Messi per evitare il peggio e stroncare sul nascere quello che pareva essere un promettente parapiglia. Successivamente anche la terna arbitrale, messasi in mezzo ai contendenti, ha contribuito a sedare gli animi e tutto è finito lì: insomma, dopo le turbolenze estive oramai note a tutti, anche in nazionale il calciatore più forte del mondo non trova pace e a risentirne è il suo rendimento in campo, ma non solo…





