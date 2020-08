Messi via dal Barcellona?/ Bartomeu: “Pronto a dimettermi se Leo resta”, ma…

Ore roventi in casa Barcellona dopo l’annuncio di Lionel Messi di voler lasciare la Catalogna per vivere una nuova avventura. Sono diverse le squadre pronte a mettere sul piatto cifre da capogiro per assicurarsi il fuoriclasse argentino – Manchester City in prima fila, seguito da Inter e Paris Saint Germain – ma in casa blaugrana si tenta il tutto per tutto per provare a tenere la Pulce d’oro. Secondo quanto riportato da Tv3, il presidente Bartomeu avrebbe dichiarato di essere pronto a farsi da parte, rassegnando le dimissioni, pur di trattenere Messi al Camp Nou. Rac 1 riporta inoltre che nelle scorse ore il presidente del Barcellona avrebbe provato a mettersi in contatto con l’argentino per parlarci e per provare a convincerlo, ma senza esito. Leo ha preferito lasciare tutto in mano ai suoi avvocati, anche perché ha già deciso cosa ne sarà del suo futuro…

LIONEL MESSI SALUTA IL BARCELLONA: LE ULTIME

As fa sapere che Lionel Messi annuncerà il suo futuro già nelle prossime ore e difficilmente ci sarà un passo indietro da parte sua. L’argentino vuole lasciare il Barcellona e la giornalista Veronica Brunati non esclude che la Pulce possa annunciare la sua prossima squadra. Il Manchester City è in pole per il suo acquisto, con Guardiola pronto a tutto per tornare ad allenare il 10 più forte al mondo: Mundo Deportivo riporta che nell’operazione potrebbero rientrare i profili di Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Garcia e Angelino. Attenzione però alle dichiarazioni dell’ex agente di Messi, Josep Maria Minguella: «L’Italia ha un sistema fiscale che favorisce i calciatori top. Era successo anche in Spagna con la Ley Beckham. E questo finisce per attrarre calciatori come Ronaldo e Lukaku che, fino a 5 anni fa, nessuno avrebbe mai pensato che potessero finire in Italia. Quello che è chiaro è che questo Barça gli va piccolo. Così com’è evidente che se la Serie A riuscisse a riunire Leo e Cristiano acquisirebbe una ripercussione mondiale superiore», le sue parole ai microfoni di Tuttosport.



