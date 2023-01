Messina Denaro: spuntano figlio segreto e amante?/ Una donna nella casa di Campobello

Con il proseguo delle indagini dopo l’arresto, continuano ad emergere indiscrezioni riguardanti Matteo Messina Denaro, ex latitante di Cosa Nostra per 30 anni. Le ultime notizie, riportate da TgCom24.it, parlano di un figlio segreto e di un’amante. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, quindi nulla di certo ne ufficiale, ma è probabile che l’ex presunto capo di Cosa Nostra abbia avuto un figlio segreto attorno al 2005, periodo in cui la polizia intercettò una conversazione in cui si facevano dei riferimenti specifici proprio allo stesso.

Si sa con certezza che un ragazzo oggi 17/18enne, sarebbe nato in un triangolo compreso fra i Comuni di Partanna, Castelvetrano e Campobello, e dello stesso ne avrebbero parlato i parenti del boss, leggasi Filippo Guttadauro, cognato di Messina Denaro nonchè marito della sorella, Rosalia Messina Denaro, e suo figlio Francesco. Difficile fare chiarezza fatto sta che il mistero aleggia ormai da diversi anni e sarebbe tornato d’attualità proprio dopo la cattura del super latitante.

MATTEO MESSINA DENARO: INQUIRENTI AL LAVORO PER SCOVARE FIANCHEGGIATORI

Tra l’altro non è l’unico giallo riguardante l’ex latitante, visto che sembra che Messina Denaro, che ricordiamo, non aveva una moglie ne una compagna fissa, avrebbe frequentato negli ultimi tempi una donna misteriosa, di cui al momento non si conosce l’identità e che avrebbe risieduto nel primo covo del padrino scoperto a Campobello di Mazara: non è da escludere si tratti di un’amante o magari della madre del figlio segreto.

Tutte domande a cui gli inquirenti cercheranno di fare chiarezza anche per ricostruire la rete di fiancheggiatori che in questi ultimi 30 anni hanno coperto la latitanza del boss. La sensazione è che per il momento sia stata scoperta solo la punta dell’iceberg. La cosa certa è che le forze dell’ordine hanno chiuso un capitolo con l’arresto dell’ex stragista corleonese, ma subito dopo ne hanno aperto un altro: gli inquirenti vogliono capire come Messina Denaro sia riuscito a farla franca in 3 decadi.

