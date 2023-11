MESSOUDI BROTHERS, CHI SONO FINALISTI DI TU SI QUE VALES 2023/ Giocoleria e spogliarelli: basterà in finale?

Coordinazione, velocità e intesa: è tutto ciò che serve ai Messoudi Brothers per l’esibizione della finale di Tu sì que vales 2023, quella che può valere il titolo di vincitore. I due fratelli sono considerati tra i favoriti alla vittoria finale, del resto con l’esibizione di stasera non hanno fatto altro che confermare le loro qualità. Per l’esibizione che può valere la vittoria si sono cimentati in uno spogliarello con tanto di balletto sexy, poi però hanno mostrato di poter essere sensuali anche vestendosi e mostrando le loro doti di giocolieri.

Nessun errore da parte dei Messoudi Brothers. Per Gerry Scotti è l’esibizione «più divertente e difficile» dell’edizione. «Mi avete un po’ delusa con le ragazze all’inizio», ha scherzato Luciana Littizzetto. «Hanno rischiato di più, numero meraviglioso», ha aggiunto Gerry Scotti. (agg. di Silvana Palazzo)

Riecco i Messoudi Brothers! Conquistarono la finale di Tu Si que Vales 2023 con un numero da applausi

Li avevamo visti all’opera nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2023, quando avevano conquistato applausi a scena aperta grazie ad un numero ricco di umorismo e splendide acrobazie. Una performance che aveva ottenuto anche la spintarella di Maria De Filippi e degli altri giudici, che trasformarono l’82% di gradimento in un clamoroso 100%, portando i ragazzi alla finale di questa sera, sabato 18 novembre.

I Messoudi Brothers avevano stupiti tutti, mostrando eccellenti abilità tecniche durante uno spettacolare scambio di birilli, durante il quale si erano spogliati e rivestiti reciprocamente con i vestiti dell’altro fratello. Una performance che aveva fatto impazzire gli spettatori e fatto salire l’adrenalina dei fan. Un numero unico quello presentato dai Messoudi Brothers a Tu Si Que Vales, così come il loro talento, ben noto agli “addetti ai lavori” di tutto il mondo.

I Messoudi Brothers, chi sono i finalisti di Tu Si que Vales: un talento apprezzato in tutto il mondo…

Infatti, i Messoudi Brothers, non sono nuovi al mondo dello spettacolo e hanno già preso parte a numerosi Got Talent affrontati, partecipando anche all’edizione americana dove hanno ottenuto ottimi feedback. Anche in Italia, come ricordavamo, i fratelli hanno fatto scintille, guadagnandosi non solo il consenso del pubblico, ma anche l’ammirazione dei giudici.La loro performance inedita e coinvolgente gli è valsa la finale di Tu Si Que Vales, con tanta curiosità del pubblico di vedere cosa ci riserveranno per il gran finale.

Dunque cosa aspettarci questa sera dalla coppia? I Messoudi Brothers hanno tutte le intenzioni di confermarsi ad alti livelli e, se possibile, fare un ulteriore salto di qualità e andare a prendersi la vittoria di Tu Si que vales 2023. Tra i candidati vincitori, evidentemente, ci sono anche loro.











