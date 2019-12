Messoudi Brothers/ Coordinazione e resistenza per vincere la finale (Tu si que vales 2019)

I Messodi Brothers sono un gruppo di acrobati di grandissimo talento che con le loro performance hanno stupito un intero pubblico di Tu si que vales 2019 e sono pronti stasera per la finale. I principali pregi dei Messoudi Brothers sono la coordinazione, la resistenza e la capacità di creare routine di esercizi completamente creativi. Di certo non si può individuare un difetto nelle esibizioni dei Messoudi Brothers che quest’anno sono tra i concorrenti che si sono spinti di più al limite e hanno corso rischi che altri concorrenti hanno invece evitato. La loro forza e la voglia di mettersi in gioco correndo dei rischi in questo caso è stata premiata e sono tra i favoriti in finale.

Messoudi Brothers, Tu si que vales: così nella semifinale

I Messoudi Brothers sono un gruppo di acrobati che grazie a performace ottime e costanti sono riusciti a guadagnarsi un posto nella semifinale del talent, Tu Si Que Vales 2019. Nella puntata del 7 dicembre si sono sfidati con l’illusionista Richard Jones per guadagnarsi un posto nella finale del programma. Gerry Scotti fa presente che i loro talenti sono davvero differenti per cui questa sarà una sfida durissima. A cominciare l’esibizione sarà Richard Jones, soprannominato il mago soldato. L’illusionista decide di coinvolgere tutto il pubblico nella sua performance. Anche i giudici di Tu Si Que Vales vengono coinvolti e l’illusionista deve trovare il numero corrispondente a un componente del pubblico scelto a caso. Tutti sono impressionati dall’esecuzione del numero quando Jones infilza subito una carta con la spada delle cerimonie dell’esercito inglese. L’illusionista ha indovinato tutto lasciando di stucco pubblico e giuria. A questo punto arriva il momento dei Messoudi Brothers, i tre acrobati che per la semifinale scelgono esercizi particolarissimi in cui non si esimono dall’esibire anche la loro fisicità, che lascia di stucco soprattutto la Ferilli.

Mantenendosi in equilibrio l’uno con l’altro il gruppo Messoudi Brothers svolge un esercizio stupefacente, in cui uno dei tre viene tirato su con la sola forza dei polpacci. Alla fine entrambi si mettono in equilibrio su uno solo dei componenti lasciando con il fiato sospeso tutti i giudici. Il pubblico e i giudici esplodono in un grande applauso e Gerry commenta che sono sempre più bravi e li hanno lasciati con la bocca aperti. Gerry Scotti non può che apprezzare l’energia dei tre fratelli. Maria commenta che l’esercizio con i polpacci è stato difficilissimo, li ha lasciati con il fiato sospeso e loro commentano che questo è stato possibile soltanto dopo 7 anni di dure prove ed esercizi. Secondo la De Filippi quello è stato un momento incredibile. Gerry Scotti dice che Richard Jones ha eseguito con grande abilità la sua prova ma i Messoudi Brothers hanno fatto un’esibizione con una forza incredibile che raramente è stata vista in questo programma. Scotti dà il suo voto agli acrobati. Sabrina Ferilli esprime il suo voto per loro. Maria De Filippi, dopo aver commentato che il loro lavoro è incredibile, decide di dare il suo voto a loro. Teo Mammucari dà il suo ai Messoudi Brothers che promettono di portare il padre di 55 anni alla finale. I Messoudi Brothers si guadagnano il loro posto in finale visibilmente commossi di aver raggiunto questo incredibile traguardo. Clicca qui per il video dell’esibizione



