Sono stati cinque lunghissimi – a tratti interminabili – giorni di violenze sessuali e torture quelli vissuti da un 32enne veneziana segregata in un edificio abbandonato nel pieno centro di Mestre, riuscita provvidenzialmente a scappare dalla furia del suo aguzzino e notata da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme permettendo che si evitasse il peggiore degli scenari possibili: a raccontare la storia è stato Il Gazzettino nella mattinata di oggi, che ancora una volta ha posto i riflettori sulla situazione di degrado che da tempo interessa l’ex sede della Telecom a Mestre, più volte sgomberata dall’abusivismo dei senzatetto ma mai con reali soluzioni a lungo termine.

Partendo dal principio, sulla vicenda di Mestre è bene precisare che le notizie certe sono ancora poche con i contorni che verranno sicuramente definiti nel dettaglio nelle prossime ore: in ogni caso, quello che sappiamo è che la 32enne – di origini italiane, precisamente veneziana, e senza fissa dimora – sarebbe caduta vittima del suo aguzzino lo scorso 11 aprile mentre cercava un luogo per trascorrere la notte al riparo; attirata contro la sua volontà nell’ex sede della Telecom, è stata immobilizzata.

Mestre, dopo 5 giorni di violenze e torture la 32enne è riuscita a scappare: arrestato un tunisino

Per cinque lunghi giorni la 32enne sarebbe stata forzatamente trattenuta all’interno dell’edificio abbandonato di Mestre e ripetutamente violentata, fino a quando è riuscita a scappare dalle grinfie dell’aguzzino guadagnandosi la libertà: dal cortile recintato nel perimetro della struttura – completamente nuda – avrebbe iniziato a gridare attirando l’attenzione di alcuni avventori di un vicino bar e mentre questi lanciavano l’allarme sarebbe stata nuovamente catturata e ricondotta nell’ex sede della Telecom.

L’intervento degli agenti di Mestre è stato – fortunatamente – tempestivo ed oltre a permettere di trarre in salvo la donna 32enne ha anche permesso di fermare il sospetto aguzzino: di tratterebbe di un coetaneo originario della Tunisia a sua volta senza fissa dimora, poi ulteriormente incastrato dalle telecamere di sorveglianza che hanno confermato la sua presenza nell’area nel corso degli ultimi giorni; mentre non si esclude – soprattutto in virtù delle ferite e delle lesioni individuate sul corpo della 32enne – che possano esserci stati anche altri aggressori in corso di identificazione.