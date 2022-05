Met Gala 2022, Kim Kardashian come Marilyn Monroe/ Chiara Ferragni e Fedez…

Si è tenuto nella serata di ieri il Met Gala 2022, l’evento fashion più importante dell’anno. In quel del magico scenario del Metropolitan Museum of Art di New York, le stelle più luminose dello spettacolo internazionale hanno sfilato sul red carpet, mostrando le loro mise, alcune delle quali decisamente eccentriche. Il tema della serata era il White Tie & The Gilded Age, lo stile di fine anni ‘800, periodo che è definito l’età dell’oro americana, e a interpretare alla perfezione il mood è stata senza dubbio Kim Kardashian, influencer mondiale, ex moglie di Kanye West, e icona fashion a livello planetario.

La 41enne losangelina è apparsa come Marilyn Monroe, brillantissima in un abito vintage firmato da Bob Mackie, che appunto la mitica MM indossò quando intonò il famoso Happy Birthday al Presidente John Kennedy. Per l’occasione Kim Kardashian ha deciso di tingersi i capelli di biondo, e si è inoltre presentata con Pete Davidson, il suo nuovo compagno ufficiale da qualche mese: i due sono usciti pubblicamente per la prima volta proprio in occasione del Met Gala 2022 e i fotografi li hanno attesi per ore.

MET GALA 2022: FERRAGNI E FEDEZ IN VERSACE, BLAKE LIVELY STUPENDA

Presente anche l’Italia al Met Gala 2022, precisamente con la regina degli influencer, Chiara Ferragni, e il marito e artista Fedez. SkyTg24 li descrive “emozionatissimi” ma soprattutto bellissimi, entrambi vestiti con abiti firmati da Donatella Versace, stilista con cui la coppia meneghina ha una liason da anni.

Chiara Ferragni si è presentata in total black con dei gioielli in oro, colore quest’ultimo che Fedez ha ripreso sul bavero della propria giacca. Fedez aveva indossato Donatella Versace durante alcuni eventi importanti, come ad esempio al Festival di Sanremo del 2021. Chiudiamo con la splendida Blake Lively, altra icona della moda, divenuta famosissima grazie alla serie tv Gossip Girl, ieri accompagnata dal marito Ryan Reynold, uno dei padrini del Met Gala 2022. Per Blake Lively una spettacolare creazione di Versace che ha lasciato i presenti davvero senza fiato.

