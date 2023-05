Met Gala 2023/ Come e dove vedere il red carpet più fashion in diretta streaming

Come seguire il Met Gala 2023 in diretta streaming

Il Met Gala è l’appuntamento fashion più importante del pianeta. L’evento è in programma il 1 maggio 2023, come da tradizione al Metropolitan Museum of Art di New York. Possiamo seguirlo grazie al sito di Vogue o in livestream su YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. La diretta del Met Gala 2023 è prevista in Italia alle 00.30 del 2 maggio e sarà disponibile anche sul sito ufficiale del Metropolitan Museum. L’attrice e produttrice La La Anthony è stata scelta come conduttrice insieme al giornalista e trend setter Derek Blasberg, Chloe Fineman del Saturday Night Live e la youtuber Emma Chamberlain. Il tema del Met Gala 2023 è “In onore di Karl”. Parliamo naturalmente di Karl Lagerfeld che è stato uno stilista e fotografo tedesco scomparso il 19 febbraio 2019.

Riguardo invece i co-presidenti ufficiali del Met Gala 2023 accanto ad Anna Wintour troviamo Penelope Cruz, grande amica di Karl, Michaela Coel, sceneggiatrice plumipremiata e attrice britannica, Roger Federer, leggenda del tennis, e la cantante Dua Lipa.

Met Gala 2023: gli invitati sul red carpet

Riguardo gli invitati al Met Gala possiamo affidarci solo ad alcune indiscrezioni visto che la lista verrà svelata solo a ridosso della cerimonia. Pop Tingz ha pubblicato su Twitter una lista di ospiti che secondo le sue fonti saranno presenti al Met Gala: Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Selena Gomez, Katy Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus, Rosalia, Bad Bunny, Zendaya, Cardi B, SZA, Megan T Stallion, Halle Bailey, Chloe Bailey, Bella Hadid e Gisele Bündchen. Ulteriori indiscrezioni danno per certe le presenze di Paris Hilton e Kim Kardashian. Non dovrebbero mancare inoltre Cara Delevingne, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Kendall Jenner, modelle amatissime da Karl Lagerfeld.

