Metallica concerto video live streaming/ Contro il Coronavirus un evento a settimana

I Metallica scendono in campo con una serie di concerti live streaming, schierandosi contro il Coronavirus in un appuntamento settimanale per fronteggiare la quarantena. È così che sui social network è stata lanciata la campagna #MetallicaMondays. Lars Ulrich e James Hetfield hanno deciso di rimanere vicino ai fan, cercando di regalare loro un piccolo svago in questo difficile periodo per tutto il mondo. La quarantena così avrà un sapore diverso non solo per i fan americani, ma anche per i followers di tutto il mondo. Il primo concerto trasmesso in diretta streaming è stato quello di San Francisco dell’8 giugno 2019 il “Live at Slane Castle”. Un concetto diverso dai nostri artisti italiani che invece si presentano direttamente in casa per suonare e parlare con i fan. L’ultima volta in Italia li abbiamo visti all’Ippodromo Snai di San Siro lo scorso maggio.

Metallica concerto live streaming, le parole della band

I Metallica hanno parlato in merito alla decisione di trasmettere concerti live streaming in questo periodo di quarantena per il Coronavirus. Possiamo leggere sui loro social network: “Mentre facciamo tutti la nostra parte e restiamo a casa ci rendiamo conto di quanto ci manchi la musica dal vivo. Quindi che ne pensate di goderci un po’ alcuni dei nostri spettacoli preferiti ad una distanza responsabile? Non per sembrare di cattivo gusto, ma ora più che mai rimanere in contatto così è la cosa migliore per superare il problema. Con questa idea in testa vogliamo portare una serie di concerti dal vivo direttamente sul vostro divano“. Inutile dirlo che il pubblico ha dimostrato grandissima emozione e voglia di partecipare a questo evento.

Video, Live at Slane Castle





