Metallica, salta il tour: problemi di alcol per James Hetfield/ “Deve curarsi”

I Metallica fermano il tour mondiale che stavano portando avanti. Una decisione chge la band ha dovuto prendere per permettere al cantante James Hetfield che lotta da diversi anni contro la dipendenza dall’alcol di poter seguire un trattamento riabilitativo per superare definitivamente la dipendenza. Ad annunciarlo è stata la stessa band che ha diffuso una nota ufficiale attraverso i propri canali social. “Con grande dispiacere informiamo i nostri fan e amici che dobbiamo rimandare il nostro prossimo tour in Australia e Nuova Zelanda. Come molti di voi probabilmente sanno, James sta lottando da anni contro la dipendenza. Ora, sfortunatamente, ha dovuto riprendere il programma di riabilitazione”, ha fatto sapere il resto della band. I Metallica, poi, ringraziano tutti i fan per la comprensione e il supporto che stanno dando a James Hetfield. “Apprezziamo la vostra comprensione e il vostro supporto per James e, come sempre, vi ringraziamo per aver scelto di fare parte della nostra famiglia dei Metallica“, aggiungono gli altri componenti.

METALLICA, SALTA IL TOUR: BIGLIETTI RIMBORSATI

Quello annunciato dai Metallica, tuttavia, è uno stop momentaneo. La band, infatti, si fermerà per il tempo che servirà a James Hetfield per risolvere il suo problema con l’alcol. “Abbiamo intenzione di riprendere il tour non appena la salute e il programma lo permetteranno. Vi faremo sapere il prima possibile. Ancora una volta, siamo devastati per aver disturbato tanti di voi, in particolare i nostri fan più fedeli che affrontano grandi viaggi per vivere i nostri spettacoli”, scrivono i Metallica. Infine, la band fa sapere che i biglietti acquistati saranno rimborsati. Le date rimandate sono quelle tra il 17 ottobre e il 2 novembre in Oceania. Per il momento, invece, restano confermate quelle previste dal 28 marzo in America.





