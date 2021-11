Metaverso Zuckerberg/ “Cancellerà ogni pensiero”, inquietante scenario di Cappellani

Il Metaverso firmato Zuckerberg strizza l’occhio ad un futuro sempre più caratterizzato da avatar e realtà virtuale aumentata. Come preannunciato dal suo fondatore, in questo nuovo spazio virtuale 3D sarà possibile lavorare, viaggiare, giocare ed interagire con altre persone, assaporando una sorta di mondo parallelo dove nulla o quasi sarà impossibile. Lo scenario fantascientifico prospettato da Mark Zuckerberg ha diviso l’opinione pubblica tra chi ritiene questa evoluzione, eventualmente positiva, e chi invece resta fortemente perplesso e disgustato.

Di questa seconda categoria fa sicuramente parte il giornalista Ottavio Cappellani, che per “la Sicilia” ha scritto un articolo molto critico, in cui evidenzia i lati oscuri del Metaverso. “Questa forma di suicidio in vita, di sogno (o incubo) che mira a sostituirsi alla insopportabile realtà, non è creata ad arte da un qualche potere forte, ma dall’hikikomori stesso, cioè da voi, che siete già hikikomori senza saperlo”, uno dei concetti espressi all’interno del pezzo. “Non dico che non ci sia qualcuno che ne approfitta, ma l’entusiasmante adesione a questo vostro annullamento la date voi stessi, che avete intravisto la vita e ne siete fuggiti urlando”.

Cappellani: “Metaverso Facebook? Città orribili e…”

Nel suo articolo vengono elencati una serie di punti deboli del Metaverso di Zuckerberg, non tanto da un punto di vista tecnico quanto “sociologico”. “Cancellerà ogni pensiero. Sta venendo a galla una verità: le città sono orribili, vi abitano gli schiavi, e le vecchie “forme” per rendere accettabile una vita in questi campi di concentramento”, l’accusa dell’autore. Dunque secondo Cappellani, non ci sarà più forma di intrattenimento che sarà in grado di nascondere i lampanti limiti di una creda realtà. L’attacco, in questo caso, sembra indirizzato direttamente al lettore, identificato quasi come una vittima del Metaverso: “la lampante realtà è che abitate in box di cemento, ossia garage, e che ogni “lusso” serve solo a dare una patina di ritinteggiata ai vostri box, ai vostri canili diciamo, che chiamate casa”.

