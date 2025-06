Tre mete, tre sogni raggiungibili. A volte, la magia è più vicina di quanto pensiamo. Basta sapere dove cercarla.

Ci sono luoghi che sembrano nati dalla matita del celebre artista giapponese Hayao Miyazaki: mondi sospesi tra il sogno e la realtà, dove ogni dettaglio sussurra poesia. Paesaggi immersi nel verde, borghi che si specchiano nell’acqua, ponti che sembrano collegare mondi e storie lontane. Luoghi che esistono davvero, e che sono anche facilmente raggiungibili dall’Italia e alla portata di ogni budget.

Chi ama l’estetica incantata dello Studio Ghibli, fatta di casette colorate, ponticelli di pietra, atmosfere sospese e angoli di pura meraviglia, può trovare in Europa alcune destinazioni che sembrano animate da spiriti della foresta e creature gentili. E la cosa sorprendente è che non servono voli intercontinentali, resort di lusso o tour guidati da migliaia di euro.

Basta uno zaino, un treno regionale e una buona dose di curiosità. In questo itinerario da fiaba, attraversiamo tre gemme europee che sembrano uscite da La città incantata o da Il castello errante di Howl. Tre mete poco conosciute, vicine e accessibili, che vi regaleranno l’emozione di vivere una favola, senza doverla solo immaginare.

Tre luoghi in cui vivere come nelle anime dello Studio Ghibli

Sono tre i posti, facilmente raggiungibili, che ci fanno immergere in atmosfera incantata:

Colmar, Francia-La città che ha ispirato La città incantata : Nel cuore dell’Alsazia, al confine tra Francia e Germania, Colmar incanta al primo sguardo. Le sue case a graticcio sembrano costruite con la delicatezza di una fiaba illustrata. Colori pastello, legni intagliati, fioriere rigogliose e canali che si snodano tra le vie del centro. La Petite Venise, il quartiere più romantico, è un inno alla bellezza: piccole barche scivolano lente sull’acqua, mentre i riflessi delle case si moltiplicano sulla superficie, creando l’effetto di un sogno liquido. Passeggiare per Colmar è come entrare in un mondo parallelo. Il profumo di dolci alsaziani, le botteghe artigiane, le luci soffuse dei lampioni al tramonto: ogni dettaglio trasforma la città in un set cinematografico. Non è un caso che questo luogo abbia ispirato scenografie de La città incantata. Ed è ancora più magico sapere che una gita in barca costa solo 6 euro, per mezz’ora di meraviglia a pelo d’acqua.

Hallstatt, Austria-Il villaggio delle fiabe sospeso sul lago:Adagiato tra lago e montagne, Hallstatt è il gioiello segreto dell’Austria, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Qui, anche sotto la pioggia, il paesaggio si veste di incanto: le nuvole si rincorrono tra i monti, i tetti spioventi delle case sembrano sorridere e il lago, calmo e misterioso, riflette tutto con perfezione onirica. Camminare per Hallstatt è come esplorare uno dei villaggi dello “spirito del tempo”: ogni viuzza offre un nuovo scorcio, una nuova poesia. Le case affacciate sull’acqua, i balconi fioriti, la minuscola Piazza del Mercato sembrano invitare i viaggiatori a rallentare, ad ascoltare il silenzio, ad abbracciare la lentezza. E anche se oggi è una meta sempre più apprezzata, mantiene intatto quel fascino da mondo nascosto, dove l’anima respira.

Ronda, Spagna-Un ponte tra le nuvole e leggende antiche: Infine, si vola in Andalusia, a Ronda, la città divisa in due da un burrone spettacolare e unita da un ponte maestoso. Qui l’architettura sembra scolpita nella roccia, e il paesaggio si apre come un quadro in movimento. Il Puente Nuevo, che collega le due parti della città, è una meraviglia che toglie il fiato: 98 metri di altezza, un abisso sottostante e una vista che, da sola, vale il viaggio. Ronda ha l’aria di un villaggio dimenticato dal tempo, con storie di banditi e poeti che si intrecciano come le trame di un film d’animazione. I tramonti tingono di oro le pietre antiche e il cielo sembra dipinto. Una destinazione che, come in un’opera di Miyazaki, ti parla di coraggio, bellezza e spirito libero.