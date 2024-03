Meteo a Pasqua e Pasquetta 2024/ Climatologo Gozzini: “Situazione sta cambiando, arriva lo scirocco”

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2024? Il climatologo del CNR, Bernardo Gozzini, ha cercato di anticiparlo intervistato stamane in diretta tv su Rai Uno, durante il programma Uno Mattina. In questi giorni l’Italia è stretta nella morsa del freddo, con temperature più autunnali, quasi invernali, rispetto alle medie del periodo. Inoltre è caduta copiosa la neve sulle Alpi, quella che di fatto non si è vista durante l’inverno da poco conclusosi. “C’è stato un passaggio di maltempo quasi più autunnale e invernale – le parole dell’esperto in diretta televisiva sul primo canale – usciamo da un anno di fatto senza inverno. Vediamo della neve, la giornata di ieri ha superato a malapena i 10 gradi nelle massime e le minimi su gran parte dell’Italia sono state leggermente sopra gli zero. La situazione cambia nei prossimi giorni arriverà un po’ di scirocco e le temperature risaliranno”.

Allerta meteo rossa in Veneto: frane e allagamenti/ Circolazione dei treni sospesa e scuole chiuse

Per Pasqua e Pasquetta 2024 quindi che meteo aspettarci? E soprattutto, vedremo ancora la sabbia che ha ricoperto molte auto in questi giorni? A riguardo il climatologo Gozzini precisa: “Cambia la situazione, avremo un anticiclone di matrice africana, risalirà un po’ di aria calda dall’Africa, ci sarà il vento di scirocco che interesserà la giornata di sabato, vento molto forte con raffiche fino a 70 e 80 km che porterà la sabbia del deserto, precipitazioni su tutto il nord Italia e le Alpi, porterà anche l’acqua alta a Venezia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA