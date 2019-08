Meteo Cagliari, maltempo e tempesta di fulmini/ Video Sardegna: allagamenti e disagi

La situazione meteo a Cagliari è a dir poco complessa oggi. Un’ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore, in particolare una tempesta di fulmini. Dario Secci di Sardegna Clima parla all’Ansa di 15mila fulmini caduti in appena sei ore sulla Sardegna e nei mari che circondano l’Isola. Ne sono stati registrati complessivamente 80mila nelle 24 ore tra la Sardegna e le Baleari. Il meteorologo sta seguendo l’evoluzione del maltempo che ha travolto la zona meridionale della Sardegna causando allagamenti, crolli di alberi e disagi. Ieri sera a Nuoro ci sono state le prime avvisaglie dell’attività elettrica intensa che si sarebbe sprigionata questa mattina. Durante un violento temporale, un fulmine ha colpito gli impianti dell’archivio del Tribunale del capoluogo barbaricino, sviluppando un piccolo incendio, ma l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Nessun problema anche per i 130 passeggeri e i membri di equipaggio di un volo Vueling proveniente da Barcellona che in tarda mattinata è stato investito da una saetta, mentre era in fase di atterraggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

METEO CAGLIARI, MALTEMPO E TEMPESTA DI FULMINI

Il maltempo che ieri ha travolto la Spagna è arrivato oggi in Sardegna. Nelle scorse ore la Protezione civile aveva lanciato allerta gialla per i temporali previsti per oggi, mercoledì 28 agosto. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e la sua provincia, accompagnata da forti raffiche di vento, lampi e tuoni. La situazione tra l’altro non dovrebbe migliorare nelle prossime ore. Nel capoluogo sardo molte strade sono state invase dall’acqua, con i tombini che ad esempio sul Lungomare Poetto sono saltati, oltre che in viale Diaz e in altre zone della città. Molte aree, letteralmente allagate dalla pioggia, sono state chiuse in via precauzionale. Domani e venerdì le piogge si attenueranno, ma nel weekend tornerà il maltempo. Ma disagi si stanno registrando anche nella zona di Quartu Sant’Elena: forti raffiche di vento hanno staccato rami che sono finiti sulle strade. Come riportato da Fanpage, sono anche volati via anche pannelli pubblicitari e coperture strappate dalla forza del vento.





