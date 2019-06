Meteo, caldo africano al sud: picchi di 38 gradi/ Calo atteso a giorni: le previsioni

Andiamo a scoprire insieme il meteo delle prossime ore, in vista di questo terzo weekend di giugno iniziato da poco. Secondo gli esperti sarà ancora estate sulla nostra penisola anche se le temperature roventi raggiunte ieri, sono in diminuzione. Come sottolineato dai colleghi di 3BMeteo, la pressione nordafricana ha raggiunto venerdì il suo culmine massimo, toccando fino a 38/39 gradi nel meridione, e nei prossimi giorni si sposterà dall’Italia lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dal nord dell’Europa. Anche oggi sarà comunque una giornata calda, soprattutto al sud e nelle isole, con temperature che dovrebbero arrivare a toccare i 35/36 gradi soprattutto in Sicilia (catanese e provincia di Enna), nonché in Calabria e Basilicata. Attesi anche 36/38 gradi in provincia di Matera, nel tarantino e nel Tavoliere delle Puglie, mentre si scenderà ai 33/34 gradi delle coste tirreniche, fino ai 32/33 gradi in Val Padana.

METEO, CALDO AFRICANO AL SUD: PICCHI DI 38 GRADI

Le temperature rimarranno pressoché sui 30 gradi in quasi tutta l’Italia, in discesa al sud, mentre al nord saranno stazionarie o in lieve aumento. A partire dalla prossima settimana, gli esperti meteorologici parlano di sensibile calo termico, soprattutto al sud e al centro, dove in queste ore si è “boccheggiato”, mentre al nord potrebbero leggermente rialzarsi, ma senza raggiungere i picchi esagerati di questi giorni al meridione. Il calo termico dovrebbe durare all’incirca fino a metà della prossima settimana, poi non sono da escludere nuovi rialzi. Il meteo conferma quindi una tendenza tipicamente estiva per questo mese di giugno, che è iniziato con un caldo quasi inatteso visto il fresco di maggio, e che sta proseguendo a regalarci delle splendide giornate, che ovviamente non possono che far sorridere i vacanzieri e i lavoratori nelle zone ad alto turismo. Meno sorrisi ovviamente sui volti di coloro che in queste settimane devono lavorare, ma del resto, se non fa caldo in estate…

© RIPRODUZIONE RISERVATA