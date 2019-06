Meteo, caldo africano in arrivo: 40°/ Picco fra giovedì e venerdì: peggio del 2003

Le previsioni meteo lo avevano anticipato da giorni, e così è stato: il caldo africano ha fatto capolino sulla nostra penisola, superando ampiamente i 30 gradi da nord a sud. Ma il “bello” deve ancora venire visto che, stando a quanto sottolineato dai colleghi di Fanpage, pare che il picco massimo di caldo sarà previsto fra giovedì e venerdì prossimi, e potrebbe essere ancora più forte rispetto alla storica estate del 2003, quando si verificò un’ondata di caldo afoso che perdurò per giorni prima dei temporali. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, ha spiegato: «Nelle città del Centronord potrebbe registrarsi il primato assoluto per il mese in corso. Al Sud invece il caldo sarà più contenuto». Farà molto caldo in particolare da oggi, martedì 25 giugno, e soprattutto sulle zone tirreniche, nonché il nord ovest e la Sardegna.

METEO, CALDO AFRICANO IN ARRIVO: 40°

Il picco, come detto sopra, sarà comunque fra giovedì e venerdì, ed in particolare in Piemonte e in Lombardia, dove si toccheranno i 42/43 gradi ad Alessandria, con 41 gradi a Vercelli e 40 gradi a Milano. Ma i fatidici “quaranta” si raggiungeranno anche a Ferrara, Bologna, Trieste, mentre a Prato e Firenze si raggiungeranno i 39/40 gradi, con 37/38 a Roma fino al nord della Campania. Il problema sarà dato dal fatto che il caldo si farà sentire soprattutto di notte, vista l’elevata umidità e le poche ore di buio, mantenendosi quindi ben al di sopra dei 20 gradi anche durante il sonno, con tutto ciò che ne consegue. Per quanto riguarda la giornata odierna, massime quasi ovunque comprese fra i 29 e i 35 gradi, con tempo stabile e soleggiato in tutto il paese. Probabili brevi e locali temporali sui rilievi calabro-lucani. Ventilato sul medio adriatico e al sud. Domani le temperature saranno in aumento, con venti più deboli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA