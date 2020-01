Meteo, estate 2020 da record?/ Previsioni allarmanti: caldo tropicale sull’Italia

In un clima di forte allarmismo legato al coronavirus, si inserisce ora anche quello relativo al meteo ed alle previsioni future. Siamo ancora nell’ultimo di quelli che vengono definiti i giorni della merla, ma nonostante questo arrivano già da ora le prime previsioni in merito alla prossima estate 2020. Certamente l’inverno che stiamo vivendo è stato caratterizzato a tutti gli effetti da un inverno anomalo con un caldo fuori stagione, scarse precipitazioni soprattutto nevose. Già da ora, per questo, gli esperti de IlMeteo.it azzardano a parlare di una estate da record, anche alla luce delle ultime emissioni stagionali. E’ ancora ovviamente troppo presto per parlare di conferme, ma la tendenza sembra essere proprio questa. Intanto, gli esperti ci mettono in guardia annunciando almeno due elementi determinanti della prossima stagione estiva: da un punto di vista termico, il rischio è quello di vivere in un clima con temperature quasi tropicali con caldo afoso e particolarmente intenso. Al tempo stesso però, come già avvenuto lo scorso anno, potrebbero verificarsi anche nella prossima estate 2020 eventi violenti come grandinate, tornado e trombe d’aria.

METEO, ESTATE 2020 DA RECORD? LE PREVISIONI PER I PROSSIMI MESI

Parlare di previsioni meteo così a lungo termine, ovviamente comporta il dover necessariamente prendere tutto con le pinze, dal momento che non ci sarebbero certezze matematiche che ciò avvenga. Gli indizi finora raccolti dagli esperti de IlMeteo.it, tuttavia, sembrano portare tutti verso il medesimo scenario molto estremo. Al tempo stesso però assicurano che quanto previsto accadrà davvero ed a scatenare con ogni probabilità un’estate da record e sicuramente fuori dal normale sarà l’arrivo del “El Nino”, ovvero il riscaldamento superficiale delle acque dell’Oceano Pacifico. Un fenomeno, quello appena citato, capace di creare grandi sconvolgimenti su tutto il Pianeta e in particolare sull’Europa, sempre più spesso interessata da bolle africane roventi che possono durare anche per settimane. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, nei prossimi mesi? Sicuramente temperature molto elevate che potrebbero far registrare anche per lunghi periodi valori di oltre 35/38°C con punte di 40°C soprattutto nelle regioni del Sud e nelle zone interne e pianeggianti del Nord. Da tenere sotto controllo, poi, un altro aspetto che potrebbe spaventare, ovvero la presenza di violente grandinate, trombe d’aria e alluvioni lampo.

