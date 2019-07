Meteo Milano, allerta gialla/ Previsioni: rischio temporali forti, attivato il Coc

Meteo Milano, allerta gialla: dalla ore 12.00 di oggi, lunedì 1 luglio, in vigore un avviso di criticità ordinaria emesso dalla Protezione Civile di Regione Lombardia. C’è infatti il rischio di temporali forti nelle prossime ore, con livello di pericolo di due su quattro secondo le previsioni. Ecco il comunicato diffuso dalla Regione: «Previsto in mattinata sulla Lombardia cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, in serata nuvolosità in aumento anche sulla pianura». Si legge ancora nella nota, come riporta Milano Today: «Dal pomeriggio saranno possibili locali rovesci temporaleschi su Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica e settori sud-occidentali della regione. Nel tardo pomeriggio e in serata aumenterà la probabilità di temporali forti, in particolare sui settori alpini, prealpini e sulla pianura occidentale».

METEO MILANO, ALLERTA GIALLA: ATTIVATO IL COC

Dopo il maltempo registrato negli scorsi giorni, rischio nuovi nubifragi e non solo in quel di Milano: «Nella notte tra 01/07 e 02/07, saranno possibili residui temporali, localmente anche di forte intensità, sulle zone alpine, prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio del 02/07 riattivazione dei fenomeni temporaleschi nelle stesse aree, che saranno possibili, anche se meno probabili, sulle restanti zone della regione». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con il Comune che ha annunciato l’attivazione del Coc (Centro Operativo Comunale) per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Riflettori accesi sui livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, con le squadre di protezione civile e dei tecnici del servizio idrico di Mm che sono già state allertate per eventuali emergenze.

