Meteo Napoli, allerta arancione/ Piogge, vento e temporali: le previsioni per oggi

E’ allerta meteo a Napoli. La protezione civile della regione Campania ha emesso un bollettino riguardante le 24 ore in corso, circa un’ondata di maltempo che dovrebbe appunto abbattersi sulla città partenopea e dintorni. Al momento il colore di allerta è giallo, e stando a quanto si legge sul bollettino suddetto, viene raccomandato agli enti competenti di mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni attesi nella giornata di oggi, “sia in ordine ai rischi derivanti dai temporali e quindi connessi al dissesto idrogeologico, sia in ordine al monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare”. Le previsioni meteo raccontano di precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporalesco, e anche in intese. Si potrebbero inoltre verificare delle raffiche di vento che accompagneranno appunto la pioggia.

METEO NAPOLI, ALLERTA ARANCIONE: LA SITUAZIONE IN CAMPANIA

I fenomeni vengono definiti incerti e in rapida evoluzione, e saranno possibili danni alle coperture e strutture provvisorie, come sottolineano i colleghi d Fanpage, a causa delle raffiche di vento. Gli esperti mettono inoltre in guardia da fulmini, grandinate, nonché cadute di rami o alberi. Per quanto riguarda le previsioni meteo specifiche di Napoli, possibili piogge in particolare al mattino, ma la situazione dovrebbe via-via migliorare con il passare della giornata, con rasserenamenti nel pomeriggio e cielo poco nuvolosi. Ancora gradevoli le temperature visto che le massime dovrebbero toccare i 23 gradi, mentre le minime non dovrebbero scendere al di sotto dei 17 gradi, con lo zero termico a quota 3300 metri sul livello del mare. In generale il meteo in Campania sarà molto simile a quello di Napoli, con piogge in mattinata, in diminuzione nel pomeriggio

