Meteo, ondata caldo africano/ Bollino rosso a Milano, Roma e Napoli, quanto durerà?

Il caldo africano farà sentire i suoi massimi effetti per la giornata di oggi, giovedì 27 giugno, e probabilmente nelle prossime ore la colonnina di mercurio raggiungerà valori che difficilmente (e si spera) verranno eguagliati nel corso dell’estate 2019. Al di là del fatto che le temperature supereranno anche di qualche grado i fatidici 40, si tratterà di un caldo storico per il periodo, visto che il mese di giugno non è tipicamente quello più caldo dell’estate, che di solito risulta essere luglio. L’inferno africano si farà sentire in particolare nelle regioni del nord ovest, a cominciare dal Piemonte, che sarà la regione più calda dello stivale con una media massima di 41/43 gradi, in particolare ad Alessandria, Vercelli, ed Asti, tutte città da “bollino rosso”, così come Milano, Roma, Napoli, Firenze, Brescia, Bari, Bolzano, per un totale di 16 capoluoghi di provincia. Farà caldissimo anche nelle altre regioni del nord, soprattutto in Lombardia, ma anche al centro e in Sardegna, dove i valori massimi saranno compresi fra il 39 e il 41.

METEO, ONDATA CALDO AFRICANO

Si starà leggermente meglio al sud con un clima meno rovente, come ricordano gli esperti de IlMeteo.it, ma anche per l’afa meno asfissiante. Sarà soprattutto di notte che l’umidità farà sentire la propria morsa, con valori che potrebbero non scendere sotto i 24 gradi, minando quindi il sonno di milioni di italiani. A complicare la situazione il fatto che le ore di luce sono ancora svariate, di conseguenza la notte non ha il tempo di rinfrescarsi, durando solamente dalle 22 fino alle 4:30/5 circa. La domanda sorge spontanea: per quanti giorni durerà ancora questo inferno? Secondo quanto raccolto da IlMeteo.it la corrente anticiclonica subtropicale dovrebbe affievolirsi a partire dalla giornata di domani, ed in particolare fra venerdì 28 e sabato 29 giugno, con un clima che diverrà leggermente più “fresco” a cominciare dalla regioni settentrionali, in particolare da quelle di oriente. Farà comunque molto caldo fino a martedì 2 luglio, quando i valori torneranno nella media e ben più sopportabili.

