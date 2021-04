Meteo Pasqua e Pasquetta 2021/ Previsioni, che tempo farà? Perturbazione in arrivo

PREVISIONI METEO PASQUA E PASQUETTA 2021: IRRUZIONE DEI VENTI DI BORA E GRECALE…

Pasqua e Pasquetta 2021 ancora una volta a casa, a causa delle restrizioni anti Covid, a meno che non si faccia parte di quel ristretto gruppo di italiani che invece volerà all’estero. Tutti gli altri invece faranno i conti con un brusco calo delle temperature. Le previsioni meteo, infatti, parlano di tempo pessimo per le festività pasquali. Il caldo degli ultimi giorni sarà solo un ricordo, perché per Pasqua e Pasquetta 2021 è attesa una perturbazione atlantica che porterà maltempo e freddo con venti di Bora e Grecale, oltre a temporali. Il bel tempo non è durato molto. Nel weekend assisteremo ad un brusco crollo delle temperature che scenderanno anche a 10-12° C rispetto a quelle dei giorni scorsi.

Il tempo comincerà a peggiorare già alla vigilia di Pasqua, visto che faranno irruzione i venti di Bora e Grecale, con temporali diffusi al Centro e al Nordest. Non andrà meglio a Pasqua, quando i temporali colpiranno il Sud. Il maltempo durerà fino a Pasquetta, giorno in cui è previsto un ulteriore peggioramento a causa della discesa di aria artica che dal Polo Nord arriverà in Italia.

METEO PASQUA E PASQUETTA 2021: NUVOLE E FREDDO

Chi ha un giardino dove poter trascorrere le feste di Pasqua e Pasquetta 2021 dovrà organizzarsi bene alla luce delle previsioni meteo. L’ombrellone non servirà per proteggersi dal sole, ma dalla pioggia. Stando a quanto riportato da 3bmeteo, le regioni meridionali a Pasqua saranno interessate da fenomeni di instabilità che, a causa della consistenza della massa d’aria fredda, assumeranno carattere nevoso sull’Appennino, anche a quote basse. Il tempo migliorerà al Centro-Nord, fatta eccezione per residue precipitazioni sul medio versante adriatico. In generale, il clima sarà rinfrescato. Nel corso della giornata il tempo migliorerà al Sud per l’allontanamento del primo fronte verso i Balcani.

A Pasquetta, invece, dalle alte altitudini europee si sposterà un nuovo fronte freddo che dovrebbe incrementare la nuvolosità al Nord, con peggioramento da Alpi e Liguria. La massa d’aria fredda causerà nevicate sulle Alpi e fenomeni a carattere di rovescio sulla Val Padana. Le previsioni però sono suscettibili di variazioni a causa della tendenza dinamica.



