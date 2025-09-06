Sta per arrivare il primo vero freddo sull'Italia: le previsioni indicano come possibile data il 15 settembre, ecco che cosa sappiamo

Il primo vero freddo potrebbe arrivare a breve sulla nostra penisola, o perlomeno questo è quanto suggeriscono i vari modelli che proiettano le previsioni nei prossimi giorni. Stando a quanto riferisce Meteolive.it, secondo alcune proiezioni l’estate potrebbe terminare già attorno al 15 settembre 2025, quindi ancora per una decina di giorni; dopodiché potrebbe fare irruzione sull’Italia un’ondata di aria fredda proveniente dal Nord Europa, che ci farà recuperare in fretta e furia maglioncini e vestiti di mezza stagione, per l’appunto per ripararci dalle temperature in discesa.

L’estate 2025 è stata decisamente particolare e chi temeva un grandissimo caldo, soprattutto nelle regioni del Nord, è rimasto in parte rinfrancato. Se infatti giugno è stato un mese torrido, sia luglio sia agosto hanno alternato momenti di caldo ad altri di piogge e temperature ben al di sotto delle medie. Una situazione che ha continuato a persistere anche a settembre, quando a giornate di bel tempo si sono alternate altre più fresche, con mattinate e serate piuttosto “freddine”.

Al Centro-Sud la situazione è stata ben diversa e anche in questi giorni fa caldo: una condizione che, secondo gli esperti, dovrebbe durare almeno fino al 10 settembre. Ma, come detto sopra, è nella seconda metà del mese che potrebbe arrivare una svolta decisiva a causa dell’arrivo di correnti nord-occidentali che, una volta giunte sull’Italia, faranno definitivamente scendere le colonnine di mercurio, mandando in soffitta l’estate 2025.

METEO, PRIMO FREDDO IN ARRIVO: TEMPERATURE GIU’ DI 6-8 GRADI

Se tutto andrà secondo i modelli, la svolta potrebbe arrivare fra il 15 e il 16 settembre, con un calo termico sensibile di circa 6-8 gradi rispetto alle medie estive, con decrescite anche superiori nelle zone interne delle regioni del Centro-Sud. Ciò significa che, dove oggi vi sono 28-30 gradi, fra una decina di giorni ce ne potrebbero essere anche 20-22, quindi una netta inversione di tendenza.

Tenendo conto anche del fatto che le giornate si stanno visibilmente accorciando, poiché dal solstizio estivo (21 giugno) sono passati ormai due mesi e mezzo, il caldo tenderà a farsi sentire molto di meno e quasi sicuramente scomparirà, a meno che non sopraggiunga una nuova ondata di calore che per ora i modelli non possono prevedere.

L’ondata di aria fresca, purtroppo, porterà con sé anche delle perturbazioni soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, quelle maggiormente esposte a questi flussi settentrionali; di conseguenza, potrebbero verificarsi temporali sulle Marche, ma anche in Abruzzo, in Puglia, Molise, Calabria e Sicilia. Più sereni invece i cieli al Nord e nell’alto Tirreno, quindi Liguria e Toscana, così come in Sardegna, dove non dovrebbero verificarsi particolari fenomeni.



METEO, PRIMO FREDDO IN ARRIVO: ESTATE 2025 AGLI SGOCCIOLI MA…

Un’estate che potrebbe quindi definitivamente finire il prossimo 15 settembre e che, secondo Meteolive, difficilmente vedrà un ritorno delle alte temperature, tenendo conto anche di un’atmosfera più instabile. Ci avviamo quindi lentamente verso l’autunno, che speriamo non sia troppo piovoso, evitando così i classici disastri che colpiscono puntualmente la nostra penisola durante questa stagione tipica delle piogge.

Va segnalato che questa ondata di maltempo potrebbe durare per qualche giorno, obbligando milioni di nostri connazionali a uscire con l’ombrello. A questo punto non ci resta che capire cosa accadrà davvero e, nel frattempo, goderci questi ultimi giorni d’estate che ci restano, approfittando di un clima senza dubbio favorevole per stare all’aria aperta.

Oggi in particolare sarà ancora una giornata estiva su tutta l’Italia, con temperature che al Centro e al Sud potrebbero anche arrivare a 30-32 gradi, ma senza un caldo eccessivo. Un clima perfetto per il Gran Premio di Monza che, ricordiamo, si correrà questo weekend e che vedrà una pista assolutamente asciutta.